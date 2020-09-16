Гибель в блиндаже: стало известно имя бойца ВСУ

Парень пятый год служил механиком-водителем в 14-й мехбригаде

Несмотря на продолжающийся почти два месяца режим "тишины" на Донбассе, украинские военные несут потери. Штаб операции Объединенных сил сообщило гибели бойца ВСУ вследствие неосторожного обращения с гранатой в районе Новотошковского Луганской области.

Львовский центр предоставления услуг участникам боевых действий на своей странице в Facebook рассказал подробности трагедии.

"16 сентября 2020 года около 01:25, находясь в блиндаже, подорвался на гранате Червинский Роман Ярославович, в результате чего получил травму несовместимую с жизнью", – сообщает центр услуг.

29-летний Роман Червинский был жителем Яворова и призывался на военную службу в 2011 году, сообщает Яворовская РГА в Facebook.

В 2015 году парня мобилизовал Яворовско-Мостиский райвоенкомат и он проходил службу в качестве механика-водителя механизированного взвода механизированной роты 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

"Выражаем искренние слова соболезнования родителям, брату, родным и близким по поводу невосполнимой утраты Червинского Романа", – говорится в сообщении.

Напомним, полутора неделями ранее на Донбассе погибли четверо бойцов ВСУ:

Бойцы 54-й омбр ВСУ Владимир Хоменко и Виталий Грицишин подорвались на мине, когда выходили из зоны пожара в районе Авдеевки.

Боец 14-й ОМБр ВСУ Тарас Кубийович на ВОП "Барс" (Бахмутская трасса) погиб от пули снайпера.

Боец 35-й отдельной бригады морской пехоты Руслан Волковпогиб в результате подрыва автомобиля в районе Новгородского.

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

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