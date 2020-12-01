Гимн Венгрии в местном совете на Закарпатье: подробности и реакции

В понедельник, 28 ноября, в Сети было опубликовано видео, на котором люди в каком-то зале исполняют гимн Венгрии. Сообщество "Закарпатье ТОП", которое распространило его, утверждает, что это новоизбранные депутаты Сюртовской территориальной громады в зале заседаний после принесения присяги. Мы собрали все, что известно об этом инциденте.

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Если обратиться к источнику видео, то в сообществе написали, что видео записано 21 ноября, в День достоинства и свободы Украины. Также там пишут, что о "подвигах" одиозного экс-главы Сюртовского сельского совета, теперь председателя ОТГ, и ранее писали в СМИ.

"Председатель ОТГ в интервью утверждал, что украинцы враждебно относятся к венграм", – отмечают в сообществе.

В Закарпатье депутаты поют гимн Венгрии

На самом ли деле люди, исполняющие гимн на видео, являются депутатами Сюртовской ОТГ, пока доподлинно не известно, но мы прослушали гимн Венгрии и пришли к выводу, что исполняют именно его.

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На это видео уже отреагировал народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, который направил по этому факту обращение в СБУ.

В то же время это не единственная связанная с венгерским сепаратизмом новость понедельника. В СБУ сообщили, что провели обыски у членов венгерского благотворительного фонда, который мог вмешиваться во внутренние дела Украины и вредить государственной безопасности страны, в частности пропагандировать так называемую "Великую Венгрию".

Помимо депутата на исполнение венгерского гимна в закарпатском сельсовете пока не последовало официальной реакции, а вот по поводу обысков СБУ в венгерском фонде уже успел высказаться глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который ожидаемо обвинил Украину в том, что она специально "накаляет отношения" между странами, и пообещал "отстаивать закарпатских венгров". В МИД Венгрии также вызвали посла Украины Любовь Непоп, чтобы выразить недовольство по поводу обысков.

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