Объявленный в розыск Гладковский-младший прибыл в САП – СМИ

Он является одним из восьми подозреваемых в деле "Оптимумспецдеталь", о подозрении ему сообщили еще в декабре прошлого года

Сын бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь, которого НАБУ ранее объявило в розыск, прибыл в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Реклама

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Игорь Гладковский пришел в САП", – сказано в сообщении.

По данным издания, фигуранту вручили обвинительный акт для дальнейшего рассмотрения дела в суде.

Что было раньше?

22 апреля Игоря Гладковского объявили в розыск. Правоохранители считают, что Гладковский был одним из создателей масштабной коррупционной схемы – поставлял товары неизвестного происхождения предприятиям госконцерна "Укроборонпром" с использованием компании "Оптимумспецдеталь" и других фирм.

Реклама

За это фигурант получал выгоду, которая составляла 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы. Так, только по одному договору Гладковский получил 950 тыс. гривен. При этом журналисты называют значительно большие суммы – как минимум 250 млн грн.

В комментарии "Сегодня" адвокат Гладковского заявил, что его клиент не скрывается от следователей и суда, а уехал за границу лечиться от постковидного синдрома. Также, по его словам, защита не получила никаких уведомлений от прокуратуры.

Все подробности скандала Свинарчуков-Гладковских, из-за которых Петр Порошенко проиграл два года назад президентские выборы, – читайте в материале "Сегодня".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама