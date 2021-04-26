Объявленный в розыск Гладковский-младший прибыл в САП – СМИ

Сын бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь, которого НАБУ ранее объявило в розыск, прибыл в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Игорь Гладковский пришел в САП", – сказано в сообщении.
По данным издания, фигуранту вручили обвинительный акт для дальнейшего рассмотрения дела в суде.
Что было раньше?
22 апреля Игоря Гладковского объявили в розыск. Правоохранители считают, что Гладковский был одним из создателей масштабной коррупционной схемы – поставлял товары неизвестного происхождения предприятиям госконцерна "Укроборонпром" с использованием компании "Оптимумспецдеталь" и других фирм.
За это фигурант получал выгоду, которая составляла 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы. Так, только по одному договору Гладковский получил 950 тыс. гривен. При этом журналисты называют значительно большие суммы – как минимум 250 млн грн.
В комментарии "Сегодня" адвокат Гладковского заявил, что его клиент не скрывается от следователей и суда, а уехал за границу лечиться от постковидного синдрома. Также, по его словам, защита не получила никаких уведомлений от прокуратуры.
Все подробности скандала Свинарчуков-Гладковских, из-за которых Петр Порошенко проиграл два года назад президентские выборы, – читайте в материале "Сегодня".
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