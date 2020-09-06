Глава Госмиграционной службы признался в любви украинке, которая не эвакуировалась из Уханя из-за собачки

Максим Соколюк и Анастасия Зинченко живут вместе и больше не скрывают своих отношений

Анастасия Зинченко, которая в свое время застряла в охваченном коронавирусом Ухане, состоит в отношениях с главой Госмиграционной службы Украины Максимом Соколюком. Влюбленные уже длительное время живут вместе, а сегодня, в день рождения Соколюка, решили обнародовать свои отношения.

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Первый раз, пишет Анастасия в своем Instagram, они поговорили по телефону 20.02.2020 – дату оба влюбленных считают для себя магической. С тех пор они все время общались, пока Настя не вернулась в Украину, а 25 апреля, уже на украинской земле, впервые встретились.

"Когда я прилетела, мы встретились и не знали что сказать, как себя вести друг с другом, это было очень мило и неряшливо. Максим передал мне письмо, которое написал, и уехал, я осталась у бабушки на самоизоляции. В письме он написал свои чувства, мысли. После прочтения я ходила по дому сама не своя, мы созвонились, и он пообещал скоро приехать, это "скоро" произошло через два дня", – пишет девушка.

Уже через несколько недель Соколюк пригласил девушку в Киев, и они начали жить вместе.

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"Мы вместе, и мы очень счастливы. Наша любовь не похожа на обычную, она несет необыкновенную историю и множество событий, которые мы с улыбкой̆ рассказываем нашим близким", – делится Анастасия.

Глава миграционной службы также поделился в своем фотоблоге снимками с любимой. Чиновник пишет, что в самом начале отношений у них с Анастасией состоялся тяжелый разговор, но взаимные уступки и желание быть вместе не дали умереть зародившимся чувствам.

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"Мы вместе не понимаем, что это было, как так произошло и звезды сошлись на небе, но это любовь, и мы счастливы. Моя любовь и душа", – признается Соколюк.

Что же касается шпица Мишель, который косвенно и стал причиной знакомства Анастасии и Максима, она живет вместе с влюбленными. Девушка поделилась общим снимком и пообещала, что теперь в Instagram появится больше совместных фото с Соколюком, которые накопились за последние месяцы.

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Как мы помним, в феврале текущего года, в разгар эпидемии коронавируса в Китае, Анастасии не разрешили взять шпица Мишеля на борт эвакуационного самолета из Уханя. Украинка решила остаться в Китае из-за собаки. Смотрите ее историю в сюжете "Сегодня":

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