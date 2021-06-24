Глава Минагрополитики посоветовал украинцам не продавать землю

Лещенко также призвал не верить манипуляциям, что кто-то якобы может отобрать землю или ее выкупят иностранные банки

Роман Лещенко призвал не продавать землю, коллаж: "Сегодня"

Министр аграрной политики Роман Лещенко советует украинским гражданам не продавать свою землю, поскольку она является наибольшим "банковским депозитом" и ценностью.

Реклама

Об этом он заявил в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24".

"Ни в коем случае не продавайте свою землю, это наибольшая ценность, которая у вас есть, это наибольший банковский депозит", – заявил министр.

Лещенко также призвал не верить манипуляциям, которые распространяются в стране, что кто-то якобы может отобрать землю или ее выкупят иностранные банки.

"Мы поставили ограничение по иностранным банкам, открыли все реестры, все данные. И общество увидит, кто платит налоги, кто владелец земли", – отметил он.

Глава Минагрополитики уверен, что как только украинцы увидят, кто на самом деле является выгодополучателем, то все вопросы отпадут.

"Отдельный вопрос о слое земли, который "планируется вывозить в вагонах в Китай или арабские страны". Мы прописали в законе отдельные нормы о сертифицированных подрядчиках, системе контроля", – отметил министр.

Еще одни манипуляции касаются иностранцев

"Манипуляция, что с 1 июля иностранцы будут допущены. Люди, не верьте в эти фейки, никаких иностранцев нет, мы четко прописали, что допуск иностранцев только через всеукраинский референдум", – рассказал Лещенко.

Реклама

Он добавил, что с 1 июля "небо не упадет", и ничего глобально не изменится – просто у украинцев появится право собственности на землю.

Напомним, глава Минагрополитики также утверждает, что в Украине на балансе государства осталось всего 750 тысяч гектаров земли из прежних 10 миллионов га, и в Минагрополитики намерены восстановить по ним все уничтоженные документы.

Мы также писали, что по расчетам правительства, в первые 3-5 лет работы рынка цены на землю вырастут минимум вдвое.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа