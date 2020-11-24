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Глава Минцифры назвал сроки покрытия Украины интернетом на 95%

24 ноября, 03:34

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

За октябрь 300 тыс. украинцев стал доступен 4G-интернет

Министерство цифровой трансформации рассчитывает покрыть 95% территории Украины интернетом в течение двух лет.

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Об этом рассказал профильный министр Михаил Федоров в интервью "Сегодня".

"Мы сделали перераспределение 900-го диапазона, что нам позволило за 3-4 месяца уже покрыть 4G тысячи населенных пунктов. И наша цель за 2 года покрыть территорию Украины на 95% интернетом", – отметил глава Минцифры.

В то же время, по его словам, говорить о 100-процентном покрытии невозможно.

"Всегда будет несколько процентов – что-то где-то будет не работать, будут границы меняться внутри ОТГ (территориальные громады. – Ред.), например. То есть будут какие-то постоянно факторы. 95% – это реалистично", - пояснил Федоров.

Он также рассказал, что только за октябрь 300 тыс. украинцы получили доступ к 4G-интернету.

В то же время, согласно исследованиям министерства, несмотря на широкий доступ украинцев ко скоростному интернету (в Минцифры говорят о 85% населения), более 10 тыс. объектов социальной инфраструктуры по стране не имеют фиксированного интернета, что Федоров обещает исправить в ближайшее время.

"Есть базовые цифровые права людей и мы уже заложили в бюджет на следующий год средства на покрытие большей части социальной инфраструктуры интернетом. То есть там, где нет, мы хотим довести интернет", – обещает министр.

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Напомним, ранее председатель оргкомитета IT-конференции iForum Александр Ольшанский, заявил, что в Украине лучшее соотношение цены и скорости интернета.

Мы также писали, что глобальная сеть интернет-покрытия Starlink Илона Маска потребует от бета-пользователей 99 долларов в месяц плюс одноразовую уплату 499 долларов за оборудование

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интернет покрытие Михаил Федоров Минцифра
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