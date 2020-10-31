Глава Минздрава призывает Раду принять законопроект о штрафах за игнорирование масок

Документом предусмотрено введение штрафа за не ношение маски в помещении в размере от 170 до 225 грн

Министр здравоохранения Максим Степанов обратился к народным депутатам с просьбой поддержать правительственный законопроект об усилении ответственности за несоблюдение противоэпидемических мер.

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Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, штраф за не ношение масок в соответствующих заведениях, сооружениях составляет от 10 до 15 необлагаемых минимумов, то есть от 170 до 225 грн.

"Понимая, что у нас достаточно хромает система контроля, еще в июле правительством был подан законопроект в Верховную Раду относительно усиления ответственности за несоблюдение всех противоэпидемических мер, а именно относительно ношения масок", – сказал Степанов.

Как добавил министр, данный законопроект еще не рассмотрен. Степанов еще раз призвал народных депутатов поддержать и проголосовать на следующей пленарной неделе данный законопроект, чтобы он вступил в действие.

"Он нам очень необходим в это время, когда у нас такой рост COVID-19", – подчеркнул Степанов.

Напомним, в Украине за последние сутки выявили 8752 новых случая инфицирования коронавирусом.

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Наибольшее количество случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки было зафиксировано в Харьковской, Хмельницкой, Одесской и Донецкой областях, а также в Киеве.

Также напомним, Министерство здравоохранения Украины выступает против введения полного локдауна в стране.

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