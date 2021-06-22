Глава Минздрава времен Януковича может получить 11 млн за выселение из Конча-Заспы – расследование

Выселяемые с госдач под Киевом экс-чиновники могут получить огромные компенсации по так называемым инвестиционным договорам

После анонсированного президентом Владимиром Зеленским выселения бывших чиновников с так называемых госдач в Конча-Заспе, "выселенцы" могут получить миллионные компенсации.

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Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

Поскольку ранее с чиновниками заключались так называемые инвестиционные договоры, по которым они могли вкладываться в перестройку существующих зданий или строительство новых и вписывать их общую стоимость в счет аренды.

Впереди всех – Богатырева

Как выяснили журналисты, наибольшую компенсацию может получить министр здравоохранения времен президентства Виктора Януковича Раиса Богатырева – около 11 миллионов гривен.

Площадь "дома Богатыревой" в Конча-Заспе, по документам, 641 кв. м и он относится к самому высокому, классу комфортности. Соответственно, арендная плата за квадратный метр тоже высокая – в 2020 году это стоило почти 200 тыс. грн в месяц – без оплаты коммунальных услуг.

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При этом, по инвестиционному договору, Богатырева вложила в реконструкцию поместья более 18 млн грн, и эти средства должны быть учтены в счет будущей аренды.

По состоянию на 2021 бывшая глава Минздрава "потратила" только 7 млн, поэтому при выселении может претендовать на возврат 11 млн грн разницы.

И подобные инвестиционные договоры, по информации журналистов, заключались почти со всеми чиновниками-жителями Конча-Заспы и большинство домов там перестроены новыми жителями.

Как относятся к компенсациям в Конча-Заспе

Впрочем, официально комплекс "Конча-Заспа" долг перед арендаторам не признает, а наоборот – заявляет о задолженность части жителей за аренду. По их подсчетам по полмиллиона гривен должны эксминистр угольной промышленности Виктор Тополев и экс-нардеп Давид Макарьян, и около 150 тыс. грн – бывший вице-премьер Владимир Семиноженко и экс-генпрокурор Святослав Пискун.

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Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский поручил провести полный аудит земель и резиденций в Конче-Заспе и Пуще-Водице и установить, кто там сейчас живет и на каких основаниях.

Изветсно, что на территории комплекса "Конча-Заспа" находится 71 дом и четыре пансионата на 145 номеров. В Пуще-Водице – чуть скромнее: 30 коттеджей и один пансионат для 35 жителей. Это своего рода города – там есть и магазины, и рестораны, даже прачечные и бильярдные. И за такой комфорт многие даже не платили или перечисляли деньги за квартплату с опозданием.