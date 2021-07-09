Глава украинской разведки потроллил Путина за закон о российском "победобесии"

Кремль пытается воспитать россиян на мифах так называемой Отечественной войны и хочет выставить Россию народом-освободителем

Буданов наехал на Путина. Коллаж "Сегодня"

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что президент РФ Владимир Путин подписанием закона "Об увековечении победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 годов" пытается отбелить советскую историю и оправдать нынешнюю российскую агрессию.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

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По его словам, из-за действий Москвы складывается впечатление, что для Кремля Вторая мировая продолжается до сих пор и служит неисчерпаемым источником российской пропаганды, манипуляций и фейков, причем, прежде всего, для собственного населения.

Кремль пытается воспитать россиян на мифах так называемой Отечественной войны как "народ-освободитель".

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины системно отслеживает действия высшего руководства РФ, в том числе гибридные методы, которые Россия использует для обеления собственной истории и истории своего государства-предшественника – СССР. Этот нарратив не только помогает РФ делить мир на своих и чужих, но и мотивирует и оправдывает российскую вооруженную агрессию, что, как и в Советском Союзе, подается как "освобождение" или борьба с "фашизмом", – заявил Буданов.

Напомним, ранее немецкое издание Die Zeit опубликовало статью Путина, в которой он объявил, что Красная армия спасла от порабощения Европу и мир.

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Какие еще пропагандистские установки продолжают навязывать россиянам, смотрите в видеосюжете: