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Глава украинской разведки потроллил Путина за закон о российском "победобесии"

9 июля 2021 17:47

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Кремль пытается воспитать россиян на мифах так называемой Отечественной войны и хочет выставить Россию народом-освободителем

Буданов наехал на Путина. Коллаж "Сегодня"

Буданов наехал на Путина. Коллаж "Сегодня"

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что президент РФ Владимир Путин подписанием закона "Об увековечении победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 годов" пытается отбелить советскую историю и оправдать нынешнюю российскую агрессию.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

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По его словам, из-за действий Москвы складывается впечатление, что для Кремля Вторая мировая продолжается до сих пор и служит неисчерпаемым источником российской пропаганды, манипуляций и фейков, причем, прежде всего, для собственного населения.

Кремль пытается воспитать россиян на мифах так называемой Отечественной войны как "народ-освободитель".

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины системно отслеживает действия высшего руководства РФ, в том числе гибридные методы, которые Россия использует для обеления собственной истории и истории своего государства-предшественника – СССР. Этот нарратив не только помогает РФ делить мир на своих и чужих, но и мотивирует и оправдывает российскую вооруженную агрессию, что, как и в Советском Союзе, подается как "освобождение" или борьба с "фашизмом", – заявил Буданов.

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Напомним, ранее немецкое издание Die Zeit опубликовало статью Путина, в которой он объявил, что Красная армия спасла от порабощения Европу и мир.

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Какие еще пропагандистские установки продолжают навязывать россиянам, смотрите в видеосюжете:

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