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Глава "Укроборонпрома" показал, как его лечат от COVID-19 в Японии: видео

23 марта, 21:34

Денис Беспалов Денис Беспалов

Гусев прилетел в Японию на переговоры, но в аэропорту у него обнаружили коронавирус

Глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев уже седьмой день находится в японском госпитале. Неделю назад он в составе украинской делегации прибыл в Токио, но в аэропорту у него обнаружили коронавирус и отправили в больницу.

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О том, как проходит лечение и как выглядит палата, глава украинского госконцерна рассказал журналистам "Сегодня".

"Чувствую себя хорошо. Сатурация и температура в норме. Хочу коротко вам показать, как выглядит палата в госпитале в Японии – она достаточно скромная. Но здесь есть все необходимое… Есть комната, где можно сходить в туалет и принять душ", – рассказал Гусев.

Видео: Сегодня

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Глава "Укроборонпрома" надеется, что в ближайшие несколько дней получит два негативных теста, проведет встречи, которые были запланированы, и вернется домой к рабочим делам.

Ранее сообщалось, что японские ученые создали набор для тестирования, который способен определять коронавирус на ранних стадиях.

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Япония Укроборонпром коронавирус Юрий Гусев
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