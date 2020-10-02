Глава "За майбутнє" Игорь Палица заболел COVID-19

Экс-губернатор Одесской области и глава политической партии "За майбутнє" Игорь Палица заболел коронавирусом.
Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.
"Сегодня утром пришел положительный тест мне на коронавирус. Я самоизолировался. Симптомов нет. Просто были контакты, я решил пройти тестирование, утром пришла такая новость. Я начал профилактическое лечение – то, что прописал врач", – заявил политик.
По его словам, он сейчас находится на самоизоляции, поэтому рисков заразиться для его родственников нет.
Также новости "Сегодня" писали, что глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что медики обнаружили у него коронавирус и он уже трое суток пребывает на самоизоляции.
Ранее сообщалось, что коронавирусом заразилась "слуга народа" Татьяна Грищенко.
Напомним, замглавы Черниговской ОГА заразился коронавирусом.
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