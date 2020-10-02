Глава "За майбутнє" Игорь Палица заболел COVID-19

Экс-губернатор Одесской области и глава политической партии "За майбутнє" Игорь Палица заболел коронавирусом.

Реклама

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

"Сегодня утром пришел положительный тест мне на коронавирус. Я самоизолировался. Симптомов нет. Просто были контакты, я решил пройти тестирование, утром пришла такая новость. Я начал профилактическое лечение – то, что прописал врач", – заявил политик.

По его словам, он сейчас находится на самоизоляции, поэтому рисков заразиться для его родственников нет.

В тренде Суд в Италии принял обнадеживающее решение по Маркиву

Также новости "Сегодня" писали, что глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что медики обнаружили у него коронавирус и он уже трое суток пребывает на самоизоляции.

Реклама

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразилась "слуга народа" Татьяна Грищенко.

Напомним, замглавы Черниговской ОГА заразился коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама