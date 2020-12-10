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Главе Национальной академии аграрных наук сообщили о подозрении

10 декабря, 12:09

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Подозреваемый, оказывается, фигурировал не в одном уголовном производстве

В Украине продолжают ловить коррупционеров. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала, что президенту Национальной академии аграрных наук сообщено о подозрении в получении взятки за предоставление звания академика.

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Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, глава НААН должен был за взятку в виде автомобиля включить кандидата в список претендентов на замещение вакансии академика.

Генпрокурор не назвала имени подозреваемого, но на сеодняшний день президентом НААН является Ярослав Гадзало.

Венедиктова напомнила, что он уже был ранее под подозрением за вмешательство в деятельность работника государственной исполнительной службы, но дело было закрыто, а уже с начала декабря это решение отменили и возобновили расследование.

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Президент НААН также фигурировал и в еще одного уголовном производстве о завладении в 2013-2014 годах 138 участков ценной земли в Киевской области стоимостью более 42,5 млн грн. Но и это дело в мае 2020-го было закрыто.

Венедиктова называет Национальную академию аграрных наук одним из рекордсменов по количеству уголовных производств – 110 по фактам неправомерного использования имущества, предоставленного НААН. В 10 уголовных производствах сообщено о подозрении 13 лицам, в суд направлено 7 обвинительных актов.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Венедиктова отчиталась о расследовании "дел Майдана". Генпрокурор рассказывала, сколько человек уже посадили за преступления против майдановцев.

Видео: Офис генпрокурора

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академик подозрение Ирина Венедиктова

Источник: Сегодня

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