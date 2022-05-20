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"Главное, не сдаваться". История медсестры из Лисичанска, которая подорвалась на мине и лишилась двух ног

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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20 мая, 12:02
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Девушка увидела в земле торчащий снаряд, и в результате он взорвался
Медсестра Оксана Баландина осталась без ног после взрыва. Фото: "Вот Так", коллаж "Сегодня"
Медсестра Оксана Баландина осталась без ног после взрыва. Фото: "Вот Так", коллаж "Сегодня"

Медсестре из Лисичанска Оксане Баландиной пришлось прятаться от обстрелов оккупантов в подвале. Но 27 марта она получила минно-взрывную травму, наступив на неизвестный предмет. Девушке сделали четыре операции, а также ампутировали две ноги и пальцы левой кисти.

Сайт "Сегодня" расскажет подробнее о жизни Оксаны Баландиной после травмы.

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Как девушка получила травму?

В конце марта в Лисичанске Луганской области Оксана с мужем шла получать гуманитарную помощь. Возвращаясь домой, они решили сократить дорогу, пройдя за рекой.

"Я шла немного впереди и увидела в земле торчащий снаряд. Муж шел сзади, говорил с другом. Я обернулась рассказать о своей находке — и сразу же взлетела в воздух. Муж испугался, подбежал ко мне и начал перематывать кровоточащие конечности. Скорая приехала быстро, но врачи отказались меня забирать. Не захотели спускаться к грунтовой дороге. Они ждали спасателей, которые вынесут меня", – рассказала девушка.

23-летняя медсестра из Лисичанска Оксана Баландина

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В результате муж Оксаны с отчимом вынесли ее сами. В машине скорой она задыхалась. В больницу девушку доставили в критическом состоянии со значительной кровопотерей.

"Утром 28 марта, выспавшись и отдохнув от операции, я увидела, что у меня нет ног. Врачам пришлось ампутировать их на треть бедра. На левой руке остался только большой палец. Когда все случилось на дороге, я кричала, просила меня убить. Мне не хотелось жить, не хотелось, чтобы дети видели меня с инвалидностью. Но благодаря поддержке родных, знакомых и незнакомых людей, у меня открылось второе дыхание. Я буду жить ради своей семьи", – говорит Оксана.

Девушке ампутировали ноги

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Как сейчас живет Оксана?

Сейчас девушка проходит реабилитацию и ждет протезирования в Германии. Также она показывает свою новую жизнь в TikTok. Свой аккаунт Оксана подписала: "Новая жизнь, главное не сдаваться".

Виктор Васильев и Оксана Баландина в больнице. Фото: "Вот Так"

После трагедии 23-летняя Оксана официально вышла замуж за своего избранника Виктора. Свадьба состоялась в больничной палате.

"Жених Виктор кружил любимую Оксану на руках. Ноги она потеряла в конце марта. Девушка обернулась, чтобы предупредить любимого об опасности, а уже через секунду под ней разорвалась мина", – сообщили в больнице.

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