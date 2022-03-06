Главнокомандующий ВСУ запретил публиковать ряд данных о войне: список

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный запретил журналистам публиковать определенную информацию об украинских войсках и ведении войны с Россией. Также нормирован вопрос взаимодействия с журналистами в районе ведения боевых действий на период действия военного положения.
Приказ устанавливает порядок допуска представителей средств массовой информации на военные объекты в районе ведения боевых действий на период действия военного положения. В частности, в документе определен алгоритм действий командующих видов, командиров воинских частей и подразделений ВСУ при работе с представителями гражданских СМИ. Также определен порядок аккредитации журналистов национальных и иностранных медиа, правила работы представителя средства массовой информации в районе ведения боевых действий.
Что запрещается освещать СМИ в военное время
Наименование частей и подразделений, а также их расположение;
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Количество военных в частях и подразделениях;
Количество вооружения и техники, их состояние и место хранения;
Условные отметки объектов;
Любую информацию о:
- проводящихся или планирующихся операциях
- системе охраны и обороны воинских частей
- имеющейся военной защите, такой как вооружение и техника (кроме видимых или очевидно выраженных)
- порядке привлечения сил (военных) и средств (вооружения)
- сборе разведывательных данных
- перемещении и развертывании войск (наименование, количество, маршруты)
- воинских частях и их тактике, методы действий
- уникальных операциях и способе их выполнения
- эффективности радиоэлектронной борьбы противника
- отложенных или отмененных операциях
- пропавшем или сбитом самолете, корабле и операции по поиску и спасению
- планах безопасности наших войск (дезинформация, маскировка, противодействие)
- информационно-психологических операциях, которые проводят или планируют
- пропаганде или оправдании широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
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