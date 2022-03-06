Главнокомандующий ВСУ запретил публиковать ряд данных о войне: список

Приказ определяет взаимодействие армии с журналистами в период военного положения

Залужный издал приказ, касающийся СМИ / Фото: Коллаж: Сегодня

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный запретил журналистам публиковать определенную информацию об украинских войсках и ведении войны с Россией. Также нормирован вопрос взаимодействия с журналистами в районе ведения боевых действий на период действия военного положения.

Приказ устанавливает порядок допуска представителей средств массовой информации на военные объекты в районе ведения боевых действий на период действия военного положения. В частности, в документе определен алгоритм действий командующих видов, командиров воинских частей и подразделений ВСУ при работе с представителями гражданских СМИ. Также определен порядок аккредитации журналистов национальных и иностранных медиа, правила работы представителя средства массовой информации в районе ведения боевых действий.

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Что запрещается освещать СМИ в военное время

Наименование частей и подразделений, а также их расположение;

Количество военных в частях и подразделениях;

Количество вооружения и техники, их состояние и место хранения;

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Условные отметки объектов;

Любую информацию о:

проводящихся или планирующихся операциях

системе охраны и обороны воинских частей

имеющейся военной защите, такой как вооружение и техника (кроме видимых или очевидно выраженных)

порядке привлечения сил (военных) и средств (вооружения)

сборе разведывательных данных

перемещении и развертывании войск (наименование, количество, маршруты)

воинских частях и их тактике, методы действий

уникальных операциях и способе их выполнения

эффективности радиоэлектронной борьбы противника

отложенных или отмененных операциях

пропавшем или сбитом самолете, корабле и операции по поиску и спасению

планах безопасности наших войск (дезинформация, маскировка, противодействие)

информационно-психологических операциях, которые проводят или планируют

пропаганде или оправдании широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.

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