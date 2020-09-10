Главнокомандующий ВСУ заразился коронавирусом

У главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака диагностировали коронавирус.

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Эту информацию сайту "Сегодня" подтвердил высокопоставленный источник в Министерстве обороны Украины.

"Это правда. Хотя еще несколько дней тому назад мы видели его на работе и выглядел он абсолютно здоровым человеком", – заявил представитель оборонного ведомства.

Напомним, ранее мы сообщали, что за минувшие сутки в рядах ВСУ было обнаружено 44 человека с COVID-19. Семеро из них были госпитализированы. При этом в командовании Медицинских сил заверили, что состояние всех заболевших удовлетворительное, они получают все необходимое лечение.

Всего по состоянию на утро 10 сентября в Вооруженных силах болеют 643 человека. За время эпидемии выздоровели 1440 человек, было зафиксировано шесть летальных исходов.

Ранее мы сообщали, что коронавирусная инфекция унесла жизнь сотрудницы Вооруженных сил Украины. Это была шестая смерть от COVID-19 среди украинских военнослужащих.

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О том, где в мире начали тестировать вакцины от коронавируса, узнавайте в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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