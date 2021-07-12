Штамм "Дельта" в Украине, новые санкции для Кремля и страшная гибель российских гонщиков – главные новости СЕГОДНЯ

О чем нужно знать украинцам 12 июля – подборка главных новостей понедельника

Коллаж: "Сегодня".

В понедельник, 12 июля, в Сети массово обсуждают харьковского депутата, который восстановил "камень-дружбы" со страной-агрессором, и есть ли у генерала Игоря Павловского, арестованного за хищения 11 млн, полмиллиарда гривен для того, чтобы выйти под залог.

"Сегодня" собрали главные новости дня.

Харьковский депутат восстановил разбитый "камень дружбы" России и Украины

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Депутат Харьковского горсовета Андрей Лесик восстановил ранее разбитый знак "дружбы" России и Украины и даже выступил за укрепление экономических связей со страной-агрессором, которая едва не захватила Харьков. Отметим, что в марте этот знак Лесик уже восстанавливал, однако в тот же день его разбили активисты. На новом памятном знаке написано: "Камень дружбы украинского и русского народов".

Фото: Facebook/Лесик

Депутат считает, что у Украины и России одни и те же ценности – мир, укрепление экономических связей и процветание наших народов. Вот только он забыл упомянуть, что Россия сделала с Донбассом и Крымом.

Суд арестовал генерала Павловского

Печерский районный суд Киева разрешил арестовать бывшего замминистра обороны генерала Игоря Павловского. Его подозревают в хищениях в оборонной сфере.

Генерал арестован сроком на два месяца с возможностью внести залог в размере 500 миллионов грн. Сам Павловский заявил журналистам, что у него нет таких денег, чтобы выйти на свободу, и он будет подавать апелляцию на решение Печерского суда.

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При этом следствие установило, что Павловский и экс-директор департамента Минобороны Андрей Араптанов в сговоре с бывшим первым заместителем секретаря СНБО Олегом Гладковским нанесли государству ущерб на сумму 17,44 млн грн.

Евросоюз продлил антироссийские санкции

Евросоюз продлил санкции против целых секторов российской экономики из-за российской агрессии на территории Украины. Кроме экономических санкций, Евросоюз продлил ограничения за незаконную аннексию Россией Крыма и умышленную дестабилизацию политическо-социальной ситуации в Украине.

Таким образом, санкции:

ограничивают доступ России к определенным технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе;

запрещают прямой или косвенный ввоз, вывоз или передачу всех материалов, связанных с обороной;

устанавливают запрет на товары двойного назначения для военного использования и конечных потребителей в России;

запрещают формы финансовой помощи и посреднических услуг в отношении российских финансовых учреждений;

ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для определенных российских банков и компаний.

Санкции будут действовать до 31 января 2022 года.

Российский автогонщик с девушкой заживо сгорели в машине

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В Ленинградской области произошла жуткая авария, в результате которой погиб известный автогонщик Иван Куренбин и мотогонщица Татьяна Игушина.

Трагедия произошла около 22:00. Porshe 911 Turbo вылетел в кювет, где врезался в опору ЛЭП. После этого автомобиль загорелся. Тела водителя и пассажирки обгорели до неузнаваемости.

36-летний Куренбин участвовал в соревнованиях различных гоночных серий. 32-летняя Игушина известна своим участием в женской мотокругосветке.

На Украину надвигается новая COVID-угроза

В Украине уже есть подтвержденные случаи заражения штаммом "Дельта", но из Европы идет новая волна. Поэтому нужно наращивать количество тестирований на COVID-19 и увеличивать лабораторные мощности для его обнаружения, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. В связи с этим премьер поручил ускорить вакцинацию населения.

"Правительство планирует активно работать в этом направлении в последующие недели для того, чтобы скоординировать работу местных органов власти и подготовить медицинскую систему к потенциальному росту заболеваемости", – сказал Шмыгаль.

Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта