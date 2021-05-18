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Новые записи разговоров Медведчука и обстрел Израиля из Ливана – главные новости за ночь

18 мая, 06:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Журналисты проанализировали новые записи разговоров обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука – и другие важные события

Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Новые записи разговоров Медведчука

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Журналисты опубликовали телефонные разговоры народного депутата Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене. Если верить им, парламентарий регулярно общался с пятым президентом Петром Порошенко и вел переговоры с Россией по Донбассу.

США начинают экспорт COVID-вакцин

Соединенные Штаты намерены отправить за границу 80 млн доз вакцин от коронавируса в течение следующих шести недель. Помимо ранее обещанной AstraZenaca, на экспорт также пойдут 20 млн доз произведенных в США препаратов для вакцинации компаний Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.

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Ливан обстрелял Израиль

C территории Ливана в сторону Израиля в понедельник вечером было выпущено шесть снарядов, в ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла артиллерийский огонь.

"Слуга народа" определилась с кандидатами на министров

Фракция "Слуга народа" на заседании в понедельник приняла решение голосовать за отставку Максима Степанова с поста министра здравоохранения и выбрала кандидата на эту должность. Также нардепы определились с кандидатами на новых глав министерств инфраструктуры и экономики.

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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