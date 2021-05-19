Вакцинация украинцев в Польше и новое заявление Чауса – главные новости за ночь

Похищенный судья Чаус сделал новое завление, а Польша рассказала, когда и где будет вакцинировать украинцев – и другие важные события

Коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Вакцинация украинских заробитчан в Польше

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Польша начнет вакцинировать от COVID-19 украинцев, которые приезжают на работу в эту страну, прямо на границе при въезде, как только получит заказанную ранее однократную вакцину.

США по-прежнему против "Северного потока – 2"

Позиция Соединенных Штатов в отношении строительства газопровода "Северный поток – 2" в Европе остается неизменной, они по прежнему решительно настроены против этого российского проекта, заявил в разговоре с главой МИД Германии Хайко Маасом госсекретарь Энтони Блинкен. Ранее появилась информации, что Байден готов отказаться от санкций.

Новое заявление Чауса

Бывший украинский судья Николай Чаус, который ранее заявил, что его похитили влиятельные люди, а теперь говорит, что с ним все хорошо, а его "ситуацией пытаются манипулировать".

Новые увольнения министров

В "Слуге народа" пообещали, что после увольнения Верховной Радой троих членов Кабмина, новых кадровых изменений в украинском правительстве до осени не будет.

Зеленский ввел в действие решения СНБО

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Президент ввел в действие несколько последних решений СНБО: назначил конкурсную комиссию на главу Бюро экономической безопасности, ввел Multiplex и увеличил расходы на безопасность и оборону.

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