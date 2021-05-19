Українська
$ 27,44
33,53
  1. Последние новости Украины

Вакцинация украинцев в Польше и новое заявление Чауса – главные новости за ночь

19 мая, 06:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Похищенный судья Чаус сделал новое завление, а Польша рассказала, когда и где будет вакцинировать украинцев – и другие важные события

Коллаж "Сегодня"

Коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Вакцинация украинских заробитчан в Польше

Реклама

Польша начнет вакцинировать от COVID-19 украинцев, которые приезжают на работу в эту страну, прямо на границе при въезде, как только получит заказанную ранее однократную вакцину.

США по-прежнему против "Северного потока – 2"

Позиция Соединенных Штатов в отношении строительства газопровода "Северный поток – 2" в Европе остается неизменной, они по прежнему решительно настроены против этого российского проекта, заявил в разговоре с главой МИД Германии Хайко Маасом госсекретарь Энтони Блинкен. Ранее появилась информации, что Байден готов отказаться от санкций.

Новое заявление Чауса

Бывший украинский судья Николай Чаус, который ранее заявил, что его похитили влиятельные люди, а теперь говорит, что с ним все хорошо, а его "ситуацией пытаются манипулировать".

В тренде
В Украине может появиться своя система ПРО "Железный купол"
В тренде
Я был бескомпромиссный. Первый комментарий Степанова после увольнения
В тренде
В Украину заглянет похолодание: как изменится погода до конца недели
Дождь на Крещатике в Киеве

Новые увольнения министров

В "Слуге народа" пообещали, что после увольнения Верховной Радой троих членов Кабмина, новых кадровых изменений в украинском правительстве до осени не будет.

Зеленский ввел в действие решения СНБО

Реклама

Президент ввел в действие несколько последних решений СНБО: назначил конкурсную комиссию на главу Бюро экономической безопасности, ввел Multiplex и увеличил расходы на безопасность и оборону.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Машину Макрона заметили в Киеве: к нам приехал президент Франции? В сети опубликованы фото
Машину Макрона заметили в Киеве: к нам приехал президент Франции? В сети опубликованы фотоУкраина
Украину будет
Украину будет "терзать" новый циклон: синоптик уточнила прогноз на вторникУкраина
Смертельное ДТП в Польше: умерла украинка, которая больше двух месяцев боролась за жизнь
Смертельное ДТП в Польше: умерла украинка, которая больше двух месяцев боролась за жизньУкраина
Врач отказалась осматривать. На Волыни умер полуторагодовалый ребенок
Врач отказалась осматривать. На Волыни умер полуторагодовалый ребенокЗапад
"Укрзализныця" временно изменила расписание поездов: списокТранспорт
Кива: Кличко – это сутенер и наркоторговец
Кива: Кличко – это сутенер и наркоторговецВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять