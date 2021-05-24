Расследование захвата самолета Беларусью и отравление детей во Франковске – главные новости за ночь

Главные новости ночи. Коллаж "Сегодня"
Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.
Литва расследует захват самолета Беларусью
Генеральная прокуратура Литвы, граждане которой летели рейсом Афины – Вильнюс компании Ryanair, принудительно прерванным 23 мая властями Беларуси, начала досудебное расследование инцидента с "захватом самолета".
Цифровые визы Британии
Великобритания собирается запустить систему цифровых виз, по которым будет автоматически определяться право туриста на въезд в страну.
В трендеШар сильно трясло, а люди кричали "Спасайте!" – эксклюзивные подробности трагедии в Каменец-Подольском
Потери ВСУ на Донбассе
Поздно вечером 23 мая стало известно, что в воскресенье вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Вооруженных сил Украины со станкового гранатомета, в результате чего второй военный за сутки получил осколочное ранение.
Отравление детей в Ивано-Франковске
В Ивано-Франковске на территории недостроенного садика нашли троих детей 10-12 лет в бессознательном состоянии – с сильным алкогольным отравлением.
Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией