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Расследование захвата самолета Беларусью и отравление детей во Франковске – главные новости за ночь

24 мая, 06:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Литва открыла дело по захвату самолета Ryanair Беларусью, а в Ивано-Франковске обнаружили детей в бессознательном состоянии – и другие важные события

Главные новости ночи. Коллаж "Сегодня"

Главные новости ночи. Коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Литва расследует захват самолета Беларусью

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Генеральная прокуратура Литвы, граждане которой летели рейсом Афины – Вильнюс компании Ryanair, принудительно прерванным 23 мая властями Беларуси, начала досудебное расследование инцидента с "захватом самолета".

Цифровые визы Британии

Великобритания собирается запустить систему цифровых виз, по которым будет автоматически определяться право туриста на въезд в страну.

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Потери ВСУ на Донбассе

Поздно вечером 23 мая стало известно, что в воскресенье вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Вооруженных сил Украины со станкового гранатомета, в результате чего второй военный за сутки получил осколочное ранение.

Отравление детей в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске на территории недостроенного садика нашли троих детей 10-12 лет в бессознательном состоянии – с сильным алкогольным отравлением.

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Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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