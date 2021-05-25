Переворот в Мали и решение ЕС по Беларуси – главные новости за ночь

В Мали произошел второй военный переворот за год, а на саммите ЕС приняли решение по авиаполетам Беларуси – и другие важные события

Главные новости ночи. Коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Новый переворот в Мали

Реклама

В Мали менее чем через год после предыдущего произошел новый государственный переворот. Военные арестовали президента страны Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и удерживают их на военной базе возле столицы страны Бамако.

Обстрел поселка на Донбассе

Российские наемники на Донбассе вечером в понедельник, 24 мая, выпустили две ракеты по гражданскому сектору поселка Пивничное в Торецком районе (Донецкая область). Одна ракета упала на территории гаражного кооператива, другая – у одного из домов.

Решение ЕС по Беларуси

Главы стран и правительств стран-членов Евросоюза на саммите в понедельник приняли решение о запрете полетов в ЕС белорусских авиакомпаний, а также призвали европейских авиаперевозчиков избегать воздушного пространства Беларуси.

Нашлась девушка Протасевича

Девушка белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича София Сапега, задержанная вместе с ним накануне в Минске, находится в печально известном минском изоляторе "Окрестино", сообщила ее мать Анна Дудич.

Реклама

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией