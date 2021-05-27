США одобрили экспериментальный препарат от коронавируса, а в Испании нашли труп в необычном месте – и другие важные события

Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

США одобрили лекарство от COVID

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило экстренное применение экспериментального препарата для лечения коронавируса Sotrovimab производства британской фармацевтической компании GSK и ее американского партнера Vir Biotechnology.

Германия против предоставления Украине оружия

Действующее правительство Германии не будет предоставлять Украине вооружений, прокомментировал представитель правительства Штеффен Зайберт заявление сопредседателя партии "Зеленых" Роберта Хабека о необходимости предоставления Киеву оборонительного оружия.

Словакия закрыла воздушное пространство для Беларуси

Словакия 26 мая запретила полеты белорусских авиакомпаний в своем воздушном пространстве и использование аэропортов страны этими компаниями согласно принятому накануне решению на саммите ЕС.

В тренде Лекарство от COVID и труп в динозавре – главные новости за ночь

Труп в фигуре динозавра

Испанские правоохранители расследуют гибель мужчины, тело которого обнаружили в декоративной статуе динозавра в Каталонии.

Дуда назвал Россию ненормальной

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия не ведет себя нормально – она является государством-агрессором, отнимает нормальную жизнь у людей, разрушает государства и устраивает войны.

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