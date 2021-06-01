"План Б" Зеленского по НАТО и расследование против Степанова – главные новости за ночь

Владимир Зеленский рассказал о планах на случай вступления Украины в НАТО, а в России с самолета сняли оппозиционера – и другие важные события

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В России сняли с самолета оппозиционера

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В Санкт-Петербурге полиция остановила вылет в Варшаву самолета польской авиакомпании LOT, который ехал по взлетно-посадочной полосе и готовился взлетать, и сняла с него оппозиционного политика, бывшего исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова.

"План Б" Зеленского для НАТО

Украина в случае вступления в НАТО не собирается втягивать в войну с Россией остальных членов Альянса, а хочет, чтобы Соединенные Штаты и Евросоюз гарантировали ей безопасность. А что касается вступления в НАТО, то у президента Владимира Зеленского есть "план Б", рассказал он в интервью немецкому изданию.

В тренде Украину зальет дождями? Какой будет погода на День Конституции

Расследование против Степанова в Раде

В Верховной Раде может быть создана временная следственная комиссия (ВСК) для расследования деятельности бывшего министра здравоохранения Максима Степанова. Пока депутаты ждут начала аудита Минздрава.

Кипр прекратил авиасообщение с Беларусью

Кипр присоединился к списку стран-членов Евросоюза, которые закрыли свое воздушное пространство для полетов из Беларуси, после принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair в Минске и ареста журналиста Романа Протасевича, который находился на борту.