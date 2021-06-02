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"Черный грибок" в Ираке и новое видео допроса Протасевича – главные новости за ночь

2 июня, 06:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Возникающий на фоне коронавируса мукормикоз теперь не только в Индии, а в Беларуси опубликовали новое заявление Протасевича – и другие важные события

Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Лукашенко пригласил "ЛНР" допросить Протасевича

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко готов предоставить возможность "следователям" так называемой "ЛНР" допросить задержанного в Минске экс-главреда NEXTA Романа Протасевича, против которого они якобы проводят "расследование".

Данилов о роли РФ в захвате самолета в Минске

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уверен, что к захвату самолета Ryanair в Беларуси причастны российские спецслужбы. Об этом он заявил на встрече с коллегой из Литвы.

Масштабное ДТП в Херсонской области

В Херсонской области в результате масштабной аварии с участием пяти машин пострадали девять человек, в том числе шестеро детей, семилетний мальчик в тяжелом состоянии.

В тренде
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Новое видео с Протасевичем

Провластные СМИ Беларуси опубликовали новое видео с фрагментом допроса задержанного в Минске экс-главреда оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, на котором он говорит, что его подставили.

"Черный грибок" вышел за пределы Индии

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В Ираке зафиксировано уже шесть случаев заражения так называемым черным грибком (мукормикозом), вспышка которого ранее случилась в Индии у переболевших COVID-19, двое из заболевших иракцев умерли.

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