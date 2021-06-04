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Интервью Протасевича и кибератака в Украине – главные новости за ночь

4 июня, 06:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Задержанный в Минске Протасевич оговорил себя в интервью госканалу, а украинская киберполиция предупредила о массовых атаках – и другие важные события

Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Huawei в черном списке США

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ, который запрещает американцам инвестировать в почти 60 китайских компаний, которые "подрывают безопасность США". В черном списке ожидаемо оказалась и Huawei Technologies Co, которую подозревают в работе на правительство КНР.

Киберполиция Украины предупредила об атаке

Украинская киберполиция заявила о массированной атаке хакеров, которые рассылают на электронные ящики компаний и частных лиц письма якобы от имени государственных учреждений, в том числе патрульной службы, с вредоносными вложениями.

ЕС назвал Россию стороной конфликта на Донбассе

Евросоюз в ОБСЕ заявил, что отвергает российский нарратив о "внутриукраинском конфликте" на Донбассе, в котором Россия изображает себя посредником, и призвал Москву как сторону конфликта взять на себя ответственность.

В тренде
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Признательное интервью Протасевича

Задержанный в Минске бывший главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич дал интервью государственному каналу Беларуси, в котором полностью признал свою вину в организации беспорядков и выразил уважение Александру Лукашенко. При этом в конце оппозиционер заплакал.

Дания заблокировала "Северный поток – 2"

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Датский апелляционный совет по проблемам окружающей среды и продовольствия отозвал разрешение на проведение работ по прокладке газопровода "Северный поток – 2" на территории страны.

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