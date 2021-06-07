Побег Гудкова в Украину и военный ответ США на кибератаки – главные новости за ночь

Сбежавший из России оппозиционер Дмитрий Гудков дал эксклюзивный комментарий, а США обещают агрессивнее отвечать хакерам – и другие важные события

Дмитрий Гудков и Джо Байден. Коллаж "Сегодня"

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США будут агрессивнее отвечать на кибератаки

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Федеральные власти Соединенных Штатов усилили давление на компании и зарубежных противников, требуя от них борьбы с киберпреступниками. Белый дом рассматривает все варианты, включая военный ответ, в качестве мер противодействия хакерским атакам и таким странам, как Россия, которых подозревают в укрывательстве киберпреступников.

Гудков рассказал, почему сбежал из России

Российский оппозиционный политик и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, который бежал из России в Украину 6 июня, в первом комментарии в Киеве рассказал, что из страны его не отпустили, а выдавили, а его тетю взяли в заложники и угрожали другим родственникам. Брата оппозиционер вывез, но в Москве у него остались жена и маленький ребенок.

"Морская слизь" в Турции

В Турции берега Мраморного моря около Стамбула покрыла так называемая морская слизь из водорослей. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил об угрозе также для Черного моря, пообещал сделать все возможное, чтобы решить эту проблему, и призвал расследовать причины этого явления.

В тренде Украину снова накроет дождевой циклон: синоптик предупредила об ухудшении погоды