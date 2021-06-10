Роль России в инциденте в Минске и "яйца Гордона" – главные новости за ночь

Европарламент подозревает россиян в причастности к принудительной посадке самолета в Беларуси, а Дмитрий Гордон анонсировал новый продукт – и другие события

Самолет Ryanair в Минске и Дмитрий Гордон. Коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Что Байден скажет Путину

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден, у которого 16 июня запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, озвучил несколько посылов, подготовленных им для главы Кремля. Так, глава Белого дома хочет стабильных отношений, но заявит о последствиях за нарушение суверенитета демократических стран и лидерстве США.

Роль России в посадке самолета в Минске

Европарламент собирается призвать Европейский Союз изучить роль России в инциденте с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске для задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича. Голосование по проекту резолюции должно состояться 10 июня.

"Яйца Гордона в шоколаде"

Украинский журналист Дмитрий Гордон, ранее выпустивший конфеты птичье молоко "Гордон в шоколаде", утверждает, что собирается продавать под своим именем еще множество сладостей, в частности рассматривает идею запуска в производство "Яиц Гордона в шоколаде".

Монахиня – игрок и вор

В Соединенных Штатах 79-летняя монахиня призналась в краже более 800 тыс. долларов, которые были выделены ее католической школе в виде грантов или пожертвований, хотя много лет назад приняла обет бедности. А деньги она тратила преимущественно на то, чтобы погасить долги в казино.

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О чем говорили в Украине и мире 9 июня, смотрите в видеосюжете.