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На Гаити задержали убийц президента, а ВОЗ снова пугает – главные новости за ночь

8 июля 2021 6:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Гаитянские власти утверждают, что им удалось задержать совершивших покушение киллеров, а в ВОЗ назвали виновных в недостатке вакцин – и другие события

Задержание в Гаити и проблемы вакцинации / коллаж "Сегодня"

Задержание в Гаити и проблемы вакцинации / коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

На Гаити задержали убийц президента

Национальная полиция Гаити в среду вечером задержала подозреваемых в убийстве президента страны Жовенеля Моиза, совершенном при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля.

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Жовенеля Моиза застрелили. Фото: REUTERS/Jeanty Junior Augustin/File Photo

Жовенеля Моиза застрелили. Фото: REUTERS/Jeanty Junior Augustin/File Photo

Новые штаммы COVID-19 побеждают вакцинацию

Директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус утверждает, что выявленные в последнее время новые штаммы COVID-19 на данный момент побеждают в гонке с вакцинами от коронавируса. Глава ВОЗ также назвал виноватых в сложившейся ситуации.

Взрыв в Дубае

В порту Дубая (ОАЭ) вечером в среду, 7 июля, прогремел мощный взрыв и начался пожар. По предварительной информации, взрыв произошел на контейнеровозе, стоящем на якоре у порта Джебель-Али.

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Пожар в порту Дубая / twitter.com/TheInsiderPaper

Пожар в порту Дубая / twitter.com/TheInsiderPaper

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Умер Роберт Дауни

В Соединенных Штатах на 86-м году жизни умер актер и режиссер Роберт Дауни-старший, отец голливудского актера Роберта Дауни-младшего.

Роберт Дауни с сыном Робертом Дауни-младшим / коллаж "Сегодня"

Роберт Дауни с сыном Робертом Дауни-младшим / коллаж "Сегодня"

Новые обвинения против экс-главы Укравтодора

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Окружная прокуратура Варшавы выдвинула дополнительные обвинения бывшему руководителю "Укравтодора" Славомиру Новаку – ему инкриминируют получение взяток при реализации заказов на строительство дорог в Украине на сумму 315 тыс. евро.

О чем говорили в Украине и мире 7 июля, смотрите в новостях "Сегодня":

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