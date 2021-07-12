Первая встреча Зеленского в Германии и бесплатный полет в космос – главные новости за ночь

Владимир Зеленский и Армин Лашет, команда Ричарда Брэнсона / коллаж "Сегодня"
Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.
Первая встреча Зеленского в Германии
Президент Украины Владимир Зеленский, который в воскресенье прибыл с рабочим визитом в Германию, вечером 11 июля провел первую встречу – с премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, председателем Христианско-демократического союза Армином Лашетом, который является наиболее вероятным преемником канцлера Ангелы Меркель.
Армин Лашет и Владимир Зеленский / Фото: Офис Президента Украины
Ультиматум правительству Грузии
В Грузии на акции протеста в центре Тбилиси в связи со смертью телеоператора Лексо Лашкаравы представители ведущих СМИ выдвинули ультиматум правительству, потребовав уйти в отставку полным составом до 12:00 (11:00 по Киеву) понедельника.
Результаты выборов в Молдове
На досрочных парламентских выборах в Молдове, которые прошли в воскресенье, 11 июля, по результатам подсчета почти 60% протоколов с избирательных участков со значительным отрывом лидирует партия президента страны Майи Санду "Действие и солидарность".
Бесплатный полет в космос
После того как британский бизнесмен Ричард Брэнсон совершил свой первый полет в космос, космическая компания Virgin Galactic запустила розыгрыш бесплатного полета на двоих и экскурсии по космопорту от Брэнсона.
Ричард Брэнсон на борту VSS Unity. Фото: скрин
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