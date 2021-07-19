Новые жертвы наводнения в Бельгии и лучшая вакцина от COVID – главные новости за ночь

В Бельгии значительно возросло число жертв наводнения, а Виктор Ляшко с юмором ответил на вопрос о вакцинах – и другие новости

Жертвы наводнения в Бельгии и вакцина от COVID / коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Неуправляемая маршрутка протаранила BMW

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В Киеве вечером в воскресенье, 18 июля, произошло необычное дорожно-транспортное происшествие. Стоящая на остановке маршрутка без водителя внезапно поехала и врезалась в припаркованный легковой BMW, а затем они вместе вылетели на тротуар.

ДТП с маршруткой в Киеве / коллаж "Сегодня"

Лучшая вакцина от COVID

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко советует украинцам как можно скорее сделать прививки от коронавируса, и объяснил, какая вакцина, по его мнению, самая лучшая.

Новые жертвы наводнения в Бельгии

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В Бельгии в результате наводнения погиб по меньшей мере 31 человек, 163 человека до сих пор числятся пропавшими без вести. На фото видны жуткие последствия стихии.

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Меркель считает ситуацию с наводнением пугающей

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала пугающей и не поддающейся описанию ситуацию с наводнениями в стране в ходе посещения в воскресенье деревни Шульд в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, особенно пострадавшей от стихии.

Самые главные новости воскресенья, 18 июля, смотрите в выпуске "Сегодня. Итоги":

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Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности