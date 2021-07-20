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  1. Последние новости Украины

Самоизоляция невакцинированных и решение США и ФРГ по "Северному потоку – 2" – главные новости за ночь

20 июля 2021 6:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Минздрав хочет ужесточить правила въезда в страну невакцинированных от COVID, а у Байдена и Меркель почти готово соглашение по российскому газопроводу

Самоизоляция и Джо Байден с Ангелой Меркель / коллаж "Сегодня"

Самоизоляция и Джо Байден с Ангелой Меркель / коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Оборонный комплекс "ДНР"

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Главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин подписал "указ" о создании "оборонно-промышленного комплекса". Боевики якобы хотят разрабатывать и производить продукцию гражданского, военного и двойного назначения.

В Украину из-за "Северного потока – 2" едет советник Госдепа

Советник Госдепартамента Соединенных Штатов Дерек Шолле 20-21 июля посетит Украину, а затем Польшу для обсуждения в частности "общей озабоченности" относительно газопровода "Северный поток – 2" и энергетической безопасности.

Дерек Шолле едет в Украину из-за "Северного потока – 2" / коллаж "Сегодня"

Дерек Шолле едет в Украину из-за "Северного потока – 2" / коллаж "Сегодня"

Самоизоляция при въезде в Украину

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Министерство здравоохранения предлагает усилить контроль при пересечении государственной границы в связи с ростом в мире заболеваемости COVID-19, в частности вызванным штаммом "Дельта", и ввести обязательную самоизоляцию при въезде в Украину невакцинированных лиц.

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Соглашение США и ФРГ по "Северному потоку – 2"

Соединенные Штаты и Германия близки к урегулированию разногласий по поводу российского газопровода "Северный поток – 2" и в ближайшие дни намерены объявить о заключении соответствующего соглашения.

Что еще происходило в мире и Украине, смотрите в выпуске новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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