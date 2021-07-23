Страны Балтии против "Северного потока – 2" и роль украинцев в пожарах в Якутии – главные новости за ночь

Эстония и Литва резко высказались о запуске российского газопровода, а губернатор Якутии пожаловался на украинцев – и другие события

Страны Балтии и пожары в Якутии / коллаж "Сегодня"

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"Рука Украины" в пожарах в Якутии

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Губернатор российской Якутии, в которой сейчас бушуют ужасные лесные пожары, дым от которых уже достиг американской Аляски, пожаловался на панику, которую якобы намеренно создают "подстрекатели, паникеры и хайперы" из Украины.

В панике из-за пожаров в Якутии увидели руку Украины / коллаж "Сегодня"

"Нафтогаз" ждет новых контрактов из-за "Северного потока – 2"

Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассчитывает, что, согласно достигнутым между США и Германией договоренностям о сохранения украинского транзитного маршрута, европейские компании начнут бронировать мощности газотранспортной системы Украины.

Крупные взяточники в Харьковской облсовете

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Заместителя председателя Харьковского областного совета и его сообщника разоблачили на получении взятки в размере 1 млн 50 тыс. гривен. В то же время источники в полиции сообщают, что следственные действия проводились в кабинетах главы облсовета Артура Товмасяна и его заместителя Андрея Малыша.

В тренде На курортную Кирилловку налетело мощное торнадо: видео огромного вихря

В Харьковском облсовете разоблачили взяточников / коллаж "Сегодня"

Страны Балтии против "Северного потока – 2"

Традиционные союзники Украины в вопросе блокировки работы газопровода "Северный поток – 2" Эстония и Литва резко высказались относительно запуска российского трубопровода и соглашения по этому поводу, которое заключили накануне США и Германия.

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