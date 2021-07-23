Страны Балтии против "Северного потока – 2" и роль украинцев в пожарах в Якутии – главные новости за ночь

Страны Балтии и пожары в Якутии / коллаж "Сегодня"
Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.
"Рука Украины" в пожарах в Якутии
Губернатор российской Якутии, в которой сейчас бушуют ужасные лесные пожары, дым от которых уже достиг американской Аляски, пожаловался на панику, которую якобы намеренно создают "подстрекатели, паникеры и хайперы" из Украины.
В панике из-за пожаров в Якутии увидели руку Украины / коллаж "Сегодня"
"Нафтогаз" ждет новых контрактов из-за "Северного потока – 2"
Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассчитывает, что, согласно достигнутым между США и Германией договоренностям о сохранения украинского транзитного маршрута, европейские компании начнут бронировать мощности газотранспортной системы Украины.
Крупные взяточники в Харьковской облсовете
Заместителя председателя Харьковского областного совета и его сообщника разоблачили на получении взятки в размере 1 млн 50 тыс. гривен. В то же время источники в полиции сообщают, что следственные действия проводились в кабинетах главы облсовета Артура Товмасяна и его заместителя Андрея Малыша.
В Харьковском облсовете разоблачили взяточников / коллаж "Сегодня"
Страны Балтии против "Северного потока – 2"
Традиционные союзники Украины в вопросе блокировки работы газопровода "Северный поток – 2" Эстония и Литва резко высказались относительно запуска российского трубопровода и соглашения по этому поводу, которое заключили накануне США и Германия.
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