Массажистка случайно убила клиентку, а Зеленский начал чистку в СБУ – главные новости за ночь

В Чернигове произошла жуткая история с массажем на дому, а президент Украины заявил о первых шагах в реформе СБУ – и другие события

Смертельный массаж и Владимир Зеленский / коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Массажистка случайно убила клиентку

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В Чернигове 49-летнюю массажистку подозревают в убийстве по неосторожности своей клиентки во время проведения массажа на дому. Подозреваемая фактически свернула шею потерпевшей.

Письмо Александра Януковича Венедиктовой

Старший сын беглого президента Украины Александр Янукович направил генеральному прокурору Ирине Венедиктовой открытое письмо с жалобой на якобы семилетнее бездействие прокуроров в уголовном деле против него. Он утверждает, что дело против него сфабриковано.

Ирина Венедиктова и Александр Янукович / коллаж "Сегодня"

Еще один подозреваемый в деле о героине

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Правоохранители задержали гражданина Турции 1948 года, причастного к контрабанде 368 кг героина, которые на днях были изъяты во время спецоперации. Стоимость всего обнаруженного и изъятого героина по цене "черного рынка" составляет более 1 млрд гривен.

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко с изъятым героином. Фото МВД

Кадровая чистка в СБУ

Президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении четырех должностных лиц Службы безопасности Украины. По словам главы государства, таким образом ведется подготовка к скорейшему реформированию СБУ, альтернативы которому нет.

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