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В Харькове сорвался лифт, а Киев накрыла буря – главные новости за ночь

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
18 августа, 06:00
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Семья с младенцем чудом выжила в Харькове, вовремя выйдя из лифта, а столицу и пригороды в ночь на среду накрыла настоящая буря, – и другие новости
В Харькове сорвался лифт, а в Киеве была буря / коллаж "Сегодня"
В Харькове сорвался лифт, а в Киеве была буря / коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Зеленский хочет ускорить голосование по Гербу

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Президент Владимир Зеленский предложил созвать до 23 августа внеочередную сессию Верховной Рады для голосования по Большому гербу Украины. Соответствующее письмо он направил спикеру Дмитрию Разумкову.

Владимир Зеленский ожидает голосования ВР за Большой герб / коллаж "Сегодня"
Владимир Зеленский ожидает голосования ВР за Большой герб / коллаж "Сегодня"

Буря в Киеве и пригородах

В Киеве и соседних со столицей населенных пунктах в ночь на 18 августа поднялся мощный ветер. В центре столицы глаза засыпало песком, в некоторых районах началась сильная гроза. В некоторых пригородах были перебои с электроэнергией.

В Киеве и пригородах поднялась буря / коллаж "Сегодня"
В Киеве и пригородах поднялась буря / коллаж "Сегодня"

Что происходит в Кривом Роге после смерти мэра

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В Кривом Роге (Днепропетровская область) после смерти городского головы Константина Павлова очень тяжелая атмосфера, но все в городе "работает четко и без сбоев". При этом о назначении нового мэра пока не говорят. Об этом "Сегодня" рассказал источник в мэрии.

В Харькове сорвался лифт

В харьковской многоэтажке с шестого этажа сорвался лифт. Его пассажиры чудом спаслись, потому что за несколько секунд до этого вышли из кабины. Люди вышли из лифта с младенцем на руках, а коляска ребенка улетела вниз.

Другие новости Украины и мира смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":

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