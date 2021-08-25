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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Украина снова понесла потери на Донбассе, а США покидают Афганистан – главные новости за ночь

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
25 августа, 06:00
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В результате обстрела боевиков погиб украинский военный, еще один ранен, а в Афганистане вскоре не останется ни одного военного США – и другие новости
На Донбассе погиб военный, а США покидают Афганистан
На Донбассе погиб военный, а США покидают Афганистан / Фото: Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Погиб украинский военный

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На Донбассе в результате обстрелов вооруженными формированиями Российской Федерации 24 августа украинских позиций один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще один получил ранения.

США выводят из Афганистана последних военных

Соединенные Штаты начали выведение из Афганистана своего воинского контингента, который обеспечивает эвакуацию из страны. До 31 августа в стране не останется ни одного американского солдата.

США до 31 августа завершат выведение контингента из Афганистана
США до 31 августа завершат выведение контингента из Афганистана / Фото: Коллаж: Сегодня

Концерт в "Олимпийском"

В национальном спорткомплексе "Олимпийский" в Киеве к 30-летию Независимости Украины прошло грандиозное праздничное шоу под названием "Независимость в нашей ДНК. День Независимости страны", в котором приняли участие более 30 известных украинских исполнителей и групп.

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Шоу на "Олимпийском" запомнится надолго
Шоу на "Олимпийском" запомнится надолго / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия открыла дело из-за воды в Крым

Следственный комитет России возобновил уголовное дело против "неустановленных лиц" за прекращение подачи воды в Крым в 2017 году. Уголовное дело возбуждено по ст. 358 УК РФ (экоцид).

Другие новости Украины и мира смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":

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