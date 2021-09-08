На Донбассе ранили военного и первые легитимные коллекторы в Украине – главные новости за ночь

В результате обстрела боевиками украинских позиций на Донбассе был ранен военный, а НБУ зарегистрировал пять коллекторских компаний

На Донбассе ранен военный, а коллекторы вернулись / Фото: Коллаж: Сегодня

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На Донбасе ранили военного

Вооруженные формирования Российской Федерации 7 сентября в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников, в результате был ранен один военнослужащий.

В Афганистане разгоняют протесты стрельбой

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Из Афганистана, захваченного движением "Талибан", продолжают поступать тревожные сообщения о возрастающем давлении на граждан со стороны исламистов. Во вторник талибы разогнали протест в Кабуле при помощи стрельбы в воздух.

Пока нет информации о том, были ли пострадавшие после разгона очередной акции протеста / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

ДТП с мэром Вознесенска

Полиция Николаевской области открыла уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия с участием мэра Вознесенска, автомобиль которого во вторник, 7 сентября, столкнулся с пассажирским автобусом.

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Мэр Вознесенска попал в аварию / Фото: Коллаж: Сегодня

Первые официальные коллекторы

Национальный банк Украины зарегистрировал пять компаний, которые теперь имеют официальный статус коллекторских, согласно новому закону, вступившему в силу в июле.

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