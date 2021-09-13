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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Байден видит Украину в НАТО, а в России разбился самолет – главные новости за ночь

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
13 сентября, 06:00
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Зеленский рассказал в интервью CNN, что президент США говорил об Украине в НАТО, а в Иркутской области РФ упал пассажирский самолет
Джо Байден говорил об Украине в НАТО, а в России упал самолет
Джо Байден говорил об Украине в НАТО, а в России упал самолет / Фото: Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Зеленский о словах Байдена об Украине в НАТО

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что Украина должна быть в НАТО, но отметил, что это не только его решение. Об этом Зеленский рассказал в интервью CNN.

Масштабная авария в Киеве

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В Голосеевском районе Киева вечером в воскресенье, 12 сентября, столкнулись сразу восемь автомобилей, в результате госпитализированы пять пострадавших, среди которых малолетний ребенок. Водитель автомобиля Honda Accord, двигаясь в направлении Обухова, совершил столкновение с попутным автомобилем Kia. После этого оба автомобиля вынесло на встречную полосу, где они столкнулись с шестью машинами.

В Голосеевском районе произошла масштабная авария
В Голосеевском районе произошла масштабная авария / Фото: Коллаж: Сегодня

Крушение самолета в России

В России при крушении пассажирского самолета L-410 под Иркутском погибли по меньшей мере четыре человека, 11 человек госпитализированы, трое из них в реанимации.

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На месте крушения самолета под Иркутском завершились спасательные работы
На месте крушения самолета под Иркутском завершились спасательные работы / Фото: Коллаж: Сегодня

Беларусь ждет оружия от России

После формального подписания ряда документов, которые помогут Беларуси интегрироваться в Россию, появились сообщения, что белорусская армия начнет вооружаться российским оружием. В частности среди ожидаемого оружия российские зенитные ракетные комплексы C-400.

Другие новости Украины и мира смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":

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12 сентября 1991. В Киеве начался демонтаж скульптурной композиции с Владимиром Лениным на Майдане Независимости...

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