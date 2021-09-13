Байден видит Украину в НАТО, а в России разбился самолет – главные новости за ночь

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Зеленский о словах Байдена об Украине в НАТО
Президент Соединенных Штатов Джо Байден на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что Украина должна быть в НАТО, но отметил, что это не только его решение. Об этом Зеленский рассказал в интервью CNN.
Масштабная авария в Киеве
В Голосеевском районе Киева вечером в воскресенье, 12 сентября, столкнулись сразу восемь автомобилей, в результате госпитализированы пять пострадавших, среди которых малолетний ребенок. Водитель автомобиля Honda Accord, двигаясь в направлении Обухова, совершил столкновение с попутным автомобилем Kia. После этого оба автомобиля вынесло на встречную полосу, где они столкнулись с шестью машинами.
Крушение самолета в России
В России при крушении пассажирского самолета L-410 под Иркутском погибли по меньшей мере четыре человека, 11 человек госпитализированы, трое из них в реанимации.
Беларусь ждет оружия от России
После формального подписания ряда документов, которые помогут Беларуси интегрироваться в Россию, появились сообщения, что белорусская армия начнет вооружаться российским оружием. В частности среди ожидаемого оружия российские зенитные ракетные комплексы C-400.
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