Байден видит Украину в НАТО, а в России разбился самолет – главные новости за ночь

Зеленский рассказал в интервью CNN, что президент США говорил об Украине в НАТО, а в Иркутской области РФ упал пассажирский самолет

Джо Байден говорил об Украине в НАТО, а в России упал самолет / Фото: Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Зеленский о словах Байдена об Украине в НАТО

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что Украина должна быть в НАТО, но отметил, что это не только его решение. Об этом Зеленский рассказал в интервью CNN.

Масштабная авария в Киеве

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В Голосеевском районе Киева вечером в воскресенье, 12 сентября, столкнулись сразу восемь автомобилей, в результате госпитализированы пять пострадавших, среди которых малолетний ребенок. Водитель автомобиля Honda Accord, двигаясь в направлении Обухова, совершил столкновение с попутным автомобилем Kia. После этого оба автомобиля вынесло на встречную полосу, где они столкнулись с шестью машинами.

В Голосеевском районе произошла масштабная авария / Фото: Коллаж: Сегодня

Крушение самолета в России

В России при крушении пассажирского самолета L-410 под Иркутском погибли по меньшей мере четыре человека, 11 человек госпитализированы, трое из них в реанимации.

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На месте крушения самолета под Иркутском завершились спасательные работы / Фото: Коллаж: Сегодня

Беларусь ждет оружия от России

После формального подписания ряда документов, которые помогут Беларуси интегрироваться в Россию, появились сообщения, что белорусская армия начнет вооружаться российским оружием. В частности среди ожидаемого оружия российские зенитные ракетные комплексы C-400.

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