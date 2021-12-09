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Главными задачами власти должны быть преодоление коррупции и прекращение военных действий на Донбассе — опрос

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
9 декабря, 21:12
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65% опрашиваемых считают взяточничество самой большой проблемой в нашей стране
Среди проблем в Украине, которые должна решать власть, на первом месте — коррупция, на втором — война/Коллаж: Сегодня
Среди проблем в Украине, которые должна решать власть, на первом месте — коррупция, на втором — война/Коллаж: Сегодня

Наибольшая доля жителей городов Украины с населением более 50 тыс. в возрасте 18-60 лет считает, что среди приоритетных проблем, которые должна решать украинская власть, есть коррупция (65%). Среди проблем, приоритетность решения которых говорит большая часть опрошенных, является прекращение военных действий на Донбассе (63%), контроль за ростом тарифов на газ и отопление (57%), контроль за ростом цен (57%) и улучшение медицинского обслуживания (51%).

Об этом говорится в соцопросе исследовательской компании Gradus.

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Где самая большая коррупция?

Опрошенные чаще всего считают, что среди украинских институтов сейчас больше всего коррупции в судах (69%), таможне (61%), прокуратуре (57%) и Верховной Раде (56%).

Работа антикоррупционных органов

Примерно половина респондентов (48%) считает, что за последний год в Украине вырос уровень коррупции. Подавляющее большинство опрошенных считает, что антикоррупционные органы Украины работают неэффективно.

Респонденты чаще всего считают, что за преодоление коррупции в Украине в первую очередь ответственны антикоррупционные органы (53%), Президент Украины / Офис Президента Украины (45%) и правоохранительные органы (44%).

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Среди антикоррупционных органов Украины самым известным является Национальное антикоррупционное бюро — его знает подавляющее большинство респондентов (77%). К тому же респонденты чаще всего (23%) называют НАБУ самым эффективным антикоррупционным органом, а половина опрошенных (48%) не считает ни один из антикоррупционных органов самым эффективным.

Помогайте стране отслеживать состояние общества в период посткарантина – устанавливайте мобильное приложение Gradus.

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Кому достается больше всего "благодарностей" в медицине?

Большая часть украинцев считает, что в медицине до сих пор дают взятки. При этом только 6,3% верят в бесхабарные походы по врачам.

Среди тех, кто по мнению украинцев, получают больше всего "благодарностей" от пациентов – врачи (74,4%), руководство медучреждений (9,9%), младший медперсонал (7,5%).

Большая часть считает, что благодаря взяткам их лечат лучше, чем лечили бы бесплатно, лишь 21,6% считают, что это никак не влияет на качество лечения. Кроме того, это касается не только медицины, но и других сфер жизни. 62,1% опрошенных так считает, и лишь 16,6% не согласны.

В то же время 69,2% украинцев понимают, что денежная благодарность – это взятка. А 17,7% не согласны с этим утверждением.

Напомним:

Сегодня в 23:10 на телеканале "Украина" выйдет сенсационный специальный репортаж-расследование – "По следам президентской медиамперии". В нем журналисты пытаются найти ответы на вопросы: "Правда ли, что Гарант Конституции выстраивает подконтрольный медийный холдинг?" и "Во сколько он обходится простым украинцам?".

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