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Главный народный синоптик рассказал, как спастись в жару без кондиционера

14 июля 2021 11:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Метеоролог сам эффективно пользуется данным способом много лет в жаркую погоду

Слева на снимке - Леонид Горбань. Фото: коллаж "Сегодня"

Слева на снимке - Леонид Горбань. Фото: коллаж "Сегодня"

Проверенный метод – как спастись от жары без применения технических средств рассказал "Сегодня" народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, этот метод он проверил еще полвека назад.

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Во время командировки в Узбекистан, где была жара под 45 градусов, местные коллеги научили его одной хитрости.

"Принесли пару чайников с зеленым чаем и говорят: "Пей! Сколько выпьешь. И когда будешь выходить в город, не вздумай пить холодную воду!" Чай я выпил, но решил проверить. Когда выпил в жару несколько стаканов холодной газировки – тут же отекло лицо, ноги, руки. Как увидели меня узбекские коллеги, сразу догадались – пил воду. "Дурак! Проверял?", – спросили.

Позже ему снова принесли три чайника с зеленым чаем. После того, как выпил – сразу полегчало.

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Как оказалось, жители Средней Азии пьют холодную воду только вечером, когда спадет жара.

"С тех пор я в жару спасаюсь только зеленым чаем. Помогает", – добавляет синоптик.

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Напомним, что Леониду Горбаню скоро исполнится 82 года, и он – единственный в Украине, кто умеет спрогнозировать погоду на годы вперед.

Напомним, что в Украине наступила жара, которую принес антициклон Cornelieke. В связи с этим медики рекомендуют при таких высоких температурах как можно реже выходить из дому. Если же оставаться дома по какой-то причине невозможно, то доктора дают несколько советов, как легче переносить жару.

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