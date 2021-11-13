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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Главный палач "Изоляции" до ареста два года жил в Украине и Франция предостерегает РФ от волны агрессии против Украины – главные новости за ночь

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
13 ноября, 07:55
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Денис Куликовский выехал в 2019 году в Россию, а Франция предупредила Россию о серьезных последствиях новой агрессии против Украины
Палач тюрьмы "Изоляция" Денис Куликовский и Министры выразили обеспокоенность ухудшением ситуации безопасности в Украине. Коллаж "Сегодня".
Палач тюрьмы "Изоляция" Денис Куликовский и Министры выразили обеспокоенность ухудшением ситуации безопасности в Украине. Коллаж "Сегодня".

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Арахамия: Депутаты начали выходить из объединения Разумкова

На прошлой пленарной неделе в Верховной Раде заявили о создании нового межфракционного объединения "Умная политика", в которое вошел экс-спикер парламента Дмитрий Разумков, а также депутаты от "Слуги народа" и "Батькивщины". Всего 25 народных избранников. Бывший глава ВР опубликовал список фамилий членов "Умной политики". Однако глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что скоро членов нового МФО станет меньше.

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Противостояние этих политиков набирает новые обороты / Коллаж "Сегодня"
Противостояние этих политиков набирает новые обороты / Коллаж "Сегодня"

Главный палач "Изоляции" Куликовский до ареста два года легально жил в Украине

Задержанный в Киеве один из руководителей донецкой тюрьмы "Изоляция" "Палыч" Денис Куликовский до ареста два года легально жил в Украине.

Палач тюрьмы "Изоляция" Денис Куликовский. Коллаж "Сегодня"
Палач тюрьмы "Изоляция" Денис Куликовский. Коллаж "Сегодня"

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Российский десант не прошел: при высадке в Беларуси погибли двое десантников РФ

Переброска российских войск в Беларусь под видом очередных учений закончилась гибелью двоих десантников РФ.

"По докладу с места, вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютистов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола", – говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.

Последний год армия России постоянно проводит учения на территории Беларуси / Коллаж "Сегодня"
Последний год армия России постоянно проводит учения на территории Беларуси / Коллаж "Сегодня"

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Франция предостерегает Россию от новой волны агрессии против Украины: будут серьезные последствия

12 ноября состоялась встреча министров иностранных дел и обороны России и Франции. Стороны подняли вопрос ухудшения ситуации в Украине из-за агрессии со стороны РФ. Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и министр обороны Флоренс Парли выразили свою обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации безопасности в Украине.

Министры выразили обеспокоенность ухудшением ситуации безопасности в Украине. Коллаж "Сегодня".
Министры выразили обеспокоенность ухудшением ситуации безопасности в Украине. Коллаж "Сегодня".

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