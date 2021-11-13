Главный палач "Изоляции" до ареста два года жил в Украине и Франция предостерегает РФ от волны агрессии против Украины – главные новости за ночь

Денис Куликовский выехал в 2019 году в Россию, а Франция предупредила Россию о серьезных последствиях новой агрессии против Украины

Палач тюрьмы "Изоляция" Денис Куликовский и Министры выразили обеспокоенность ухудшением ситуации безопасности в Украине. Коллаж "Сегодня".

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Арахамия: Депутаты начали выходить из объединения Разумкова

На прошлой пленарной неделе в Верховной Раде заявили о создании нового межфракционного объединения "Умная политика", в которое вошел экс-спикер парламента Дмитрий Разумков, а также депутаты от "Слуги народа" и "Батькивщины". Всего 25 народных избранников. Бывший глава ВР опубликовал список фамилий членов "Умной политики". Однако глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что скоро членов нового МФО станет меньше.

Реклама

Противостояние этих политиков набирает новые обороты / Коллаж "Сегодня"

Главный палач "Изоляции" Куликовский до ареста два года легально жил в Украине

Задержанный в Киеве один из руководителей донецкой тюрьмы "Изоляция" "Палыч" Денис Куликовский до ареста два года легально жил в Украине.

Палач тюрьмы "Изоляция" Денис Куликовский. Коллаж "Сегодня"

Реклама

Российский десант не прошел: при высадке в Беларуси погибли двое десантников РФ

Переброска российских войск в Беларусь под видом очередных учений закончилась гибелью двоих десантников РФ.

"По докладу с места, вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютистов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола", – говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.

Последний год армия России постоянно проводит учения на территории Беларуси / Коллаж "Сегодня"

Реклама

Франция предостерегает Россию от новой волны агрессии против Украины: будут серьезные последствия

12 ноября состоялась встреча министров иностранных дел и обороны России и Франции. Стороны подняли вопрос ухудшения ситуации в Украине из-за агрессии со стороны РФ. Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и министр обороны Флоренс Парли выразили свою обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации безопасности в Украине.