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Главный раввин Киева: "Еврейский Новый год – это день рождения Адама и Евы"

7 сентября, 06:00
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Рав Йонатан Биньямин Маркович рассказал сайту "Сегодня" о том, почему в Рош ха-Шана иудеям нельзя ездить на машинах, включать свет и нажимать на кнопку вызова лифта
/ Фото: Коллаж: Сегодня

В канун еврейского Нового года в городок Умань Черкасской области традиционно съезжаются тысячи евреев, чтобы посетить могилу своего духовного лидера – раввина Нахмана из Брацлава. Сайт "Сегодня" поговорил с главным раввином Киева Йонатаном Биньямином Марковичем о том, сколько паломников приедет, об иудейских религиозных традициях, эпидемии коронавируса и антисемитизме в Украине.

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"Аваков отвечал на мои звонки даже ночью"

- Ребе, антисемитизм – это больная тема для еврейской общины в Украине. Скажите, не учащаются ли его проявления сейчас, когда паломники-хасиды съезжаются в Умань накануне иудейского Нового года – Рош ха-Шана. Вообще, часто ли в Украине наблюдаются случаи антисемитизма?

- Проявления антисемитизма бывают во всем мире. Но в Украине подобные вещи происходят очень редко. А правоохранительные органы всегда на них оперативно реагируют.

С бывшим министром внутренних дел Арсеном Аваковым я постоянно был на связи. Если что-то происходило, я звонил или писал ему на мобильный телефон, и он всегда отвечал. Даже ночью.

А бывало и так, что полиция сама нас информировала о происшествиях. Думаю, что хорошие отношения мы установим и с новым главой МВД Денисом Монастырским. Потому что ненависть – неважно, против кого она направлена, – зло.

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- А что вы можете сказать тем, кто поддерживает антисемитизм?

- Этим людям я расскажу притчу. В одной семье было два сына, и так вышло, что младший брат был выше ростом,чем старший. Однажды они играли во дворе, и их отец увидел, что старший вырыл яму в земле и поставил туда младшего брата, чтобы тот казался ниже его ростом. Тогда отец вызвал к себе старшего сына и велел ему больше так не поступать. Он также сказал:

Хочешь быть выше – сделай себе стульчик и залезь на него.

Вывод из этой притчи простой: унижая другого человека, никогда не станешь лучше и счастливее. Добиться хорошей жизни можно лишь в том случае, если ты сам себя сделаешь лучше. Как сказано в притче, "сделай себе стульчик".

- В начале интервью вы говорили, что к Любавичскому ребе приходили за советом лидеры государств. А украинские политики тоже приходят к вам?

- Многие приходят. Как простые люди, так и очень влиятельные. Но политикой и бизнесом я не занимаюсь. Поэтому обсуждаю с гостями вопросы, которые касаются исключительно их личной жизни. Не секрет, что деньги или известность не решают всех жизненных, а тем более духовных проблем.

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- А президент Владимир Зеленский бывает вашим гостем?

- Я думаю, что Владимир Зеленский очень занят сейчас. Ему необходимо решать проблемы государства. Очень важно, чтобы он получал правильные советы.

Украина – родина хасидизма

- Скажите, чем отличается официальный иудаизм от хасидизма?

- Хасидизм является одним из движений иудаизма. Для иудеев, по большому счету, неважно, кто человек – хасид или нет. Главное в иудаизме – соблюдать традиции и выполнять религиозные еврейские законы.

- Правда ли, что Украина является родиной хасидизма?

- Да, конечно.

До Второй мировой войны и Холокоста на территории Украины проживало много евреев. Примерно 350 лет назад жил в городке Меджибож Хмельницкой области основатель хасидизма – рабби Исраэль Баал-Шем-Тов.

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Он считал, что каждая душа требует знаний о том, как Всевышний создал наш мир и для чего мы в него пришли. К слову, представители брацлавского хасидизма, которые в Рош ха-Шана приезжают в Умань на могилу своего лидера рабби Нахмана, – лишь небольшая часть хасидов. Самое большое движение в хасидизме называется Хабад. В Украине похоронены два руководителя этого движения. А в Николаеве родился последний глава Хабада – Любавичский ребе Менахем-Мендл Шнеерсон, его дедушка был главным раввином Николаева, а отец – главным раввином Днепра. Возглавив Хабад, Любавичский ребе стал главным раввином мира. К нему приходили за советом не только иудеи, но и мусульмане, и христиане. В том числе парламентарии, премьеры и президенты многих стран мира.

- Выходит, что евреи-паломники приезжают из разных стран мира в Украину не только, чтобы посетить Умань?

- Конечно! В Украине много иудейских святых мест. К слову, среди паломников немало очень богатых людей. В некоторых местах еврейского паломничества есть даже посадочные площадки для вертолетов, на которых они сюда прилетают. Просто информация об этом не так часто попадает в СМИ.

Евреи могут молиться почти где угодно. Но считается, что если более 10 мужчин молятся вместе, молитва имеет особую силу. Поэтому принято собираться в синагоге, которая не считается храмом – с иврита это слово переводится именно как "дом собрания" (Бейт Кнессет). Синагогу от обычного места отличает наличие свитков Торы
Евреи могут молиться почти где угодно. Но считается, что если более 10 мужчин молятся вместе, молитва имеет особую силу. Поэтому принято собираться в синагоге, которая не считается храмом – с иврита это слово переводится именно как "дом собрания" (Бейт Кнессет). Синагогу от обычного места отличает наличие свитков Торы

Каббалу изучают в Кембридже и Оксфорде

- Расскажите, пожалуйста, подробнее о хасидизме.

- Сначала я расскажу вам притчу. У одного еврея была телега, на которой он перевозил людей и таким образом зарабатывал себе на хлеб. Однажды он привез в город путника. Пассажир попросил возчика подождать и отправился по своим делам. И тут к хозяину телеги подошел полицейский и спросил: кто ты? Еврей знал только идиш и не понял, о чем его спрашивает полицейский. А тот разозлился и выгнал возчика из города. Позже его нашел путник и перевел ему вопрос полицейского. Какой урок из этой притчи? Ее автор и основатель движения брацлавских хасидов рабби Нахман говорил, что каждому из нас Всевышний дал телегу и сказал находиться в каком-то месте. Проще говоря, в нашей жизни. Но мы должны ответить себе на вопрос: кто мы такие? Что мы делаем со своей жизнью? Что хорошего для окружающих людей принесли в мир? Что оставим после себя на земле? В этой притче и заключается суть хасидизма. Но я думаю, что задавать себе эти вопросы должны все люди, не только евреи.

Говоря простыми словами, хасид – это человек, считающий своим долгом изучать священные книги иудаизма – Тору, Каббалу и Талмуд, в которых содержатся ответы на самые главные вопросы человеческой жизни. А также жить в соответствии с предписаниями Всевышнего.

- Правда ли, что Каббалу и Талмуд изучают студенты Кембриджа и Оксфорда?

- Да, правда. Но они это делают скорее для общего развития. В Каббале написано о том, как при помощи энергии (Каббала называет ее светом) Всевышний создал мир и душу человека. А также о том, как правильно использовать эту энергию. В наше время ученые-физики доказали, что без энергии материальный мир невозможен. А именно об этом было сказано в иудейских священных писаниях тысячи лет тому назад.

Для концентрации во время молитвы используют специальные коробочки – тфилин, содержащие слова Торы
Для концентрации во время молитвы используют специальные коробочки – тфилин, содержащие слова Торы

Шляпы и пиджаки напоминают о Холокосте

- Давайте вернемся к брацлавским хасидам. Почему они приезжают в Умань именно на Рош ха-Шана?

- Рош ха-Шана по еврейской традиции не является празднованием Нового года. Для нас это начало нового года и день рождения человека. В этот день Всевышний решил, что мир не может быть полноценным без людей, и создал Адама и Еву. Поэтому мы считаем, что это время надо использовать исключительно для духовного развития. Кроме того, в Рош ха-Шана люди должны наполняться духовными силами, энергией, светом. И от того, как они это сделают, зависит их жизнь на протяжении всего следующего года. Приведу простой пример. Если мы заправим автомобиль качественным бензином, он поедет, если нет – остановится.

- Поэтому в Рош ха-Шана евреи не могут принимать душ, ездить на машинах, нажимать на кнопку в лифте, включать и выключать свет...

- Если мы будем в это время что-то созидать в материальном мире, мы не сможем полностью посвятить это время Богу и своей душе.

- Видимо, из-за такого подхода украинцы часто упрекают брацлавских хасидов в нечистоплотности. Мол, во время Рош ха-Шана на улицах Умани очень грязно…

- А разве после футбольного матча или празднования Нового года на стадионах или площадях Киева чище? Если собираются вместе 20-30 тыс. человек, они всегда оставляют мусор. Его просто надо убирать.

- Расскажите, пожалуйста, об одежде хасидов. Она удивляет украинцев – черные шляпы, пиджаки…

- До Второй мировой войны и Холокоста хасиды одевались так же, как и европейцы. А в 30-х годах прошлого века в Европе было модно носить черные пиджаки и шляпы. После Катастрофы – Холокоста мы решили оставить себе эту одежду как знак того, что мы помним о трагедии, живем настоящим и смотрим в будущее. Кроме того, одежда хасидов должна напоминать о том, что нацистам не удалось уничтожить еврейский народ и культуру.

Перед еврейским Новым годом существует обычай трубить в шофар – традиционный бараний рог, чтобы душа проснулась
Перед еврейским Новым годом существует обычай трубить в шофар – традиционный бараний рог, чтобы душа проснулась

"Застряли на границе из-за скандала с Лукашенко"

- Сколько хасидов в этом году приедет в Умань? Раньше приезжали в основном мужчины с детьми. Теперь едут целыми семьями.

- По предварительным оценкам, около 50 тысяч человек. Думаю, что семьями приезжают из-за того, что не хотят надолго расставаться с близкими людьми. А из-за карантинных ограничений это может произойти. Кстати, опасаясь того, что в Украине введут локдаун и закроют границу, многие брацлавские хасиды решили приехать заранее – за месяц или два. Тем более что в Украине есть где погулять и что посмотреть.

- В прошлом году разразился скандал вокруг хасидов, которые застряли на границе Беларуси и Украины, пытаясь проникнуть в нашу страну…

- Это была провокация.

Если вы помните, как раз в то время Украина отказалась признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. А лукашенковские пропагандисты (не знаю зачем – возможно, в отместку) распространили в еврейских кругах "утку" о том, что белорусы позволят хасидам беспрепятственно пересечь границу с Украиной. Конечно, это была ложь. Ведь в Украине был локдаун, и границу закрыли. Но некоторые паломники поверили, поехали в Беларусь и застряли на границе.

В результате они были вынуждены провести четыре дня в каком-то сарае в лесу. Без воды и еды. Ведь верующие евреи следуют кашруту и не могут принимать обычную пищу. Поэтому мы возили им на границу еду.

- В этом году у паломников тоже могут возникнуть проблемы с пересечением границы?

- Я не думаю. Проблемы могут возникнуть лишь у тех, у кого не в порядке документы. Но таких единицы. В любом случае и мы, и посольство Израиля будем помогать всем нуждающимся людям.

Специальные коробочки – тфилин, содержащие слова Торы, повязывают на левую руку у сердца и накладывают на голову возле глаза. Это символизирует единение разума и эмоций
Специальные коробочки – тфилин, содержащие слова Торы, повязывают на левую руку у сердца и накладывают на голову возле глаза. Это символизирует единение разума и эмоций

"Эпидемии коронавируса уже могло не быть"

- В Израиле уже 70 лет продолжается война. Украина находится в состоянии войны с 2014 года. Я знаю, что вы родились в Ужгороде. А потом вместе с родителями переехали в Израиль, где в течение 12 лет служили в армии военным летчиком. Что вы посоветуете украинцам?

- Я думаю, что в условиях войны для государства главное – выжить. А люди, несмотря на трудности, должны учиться смотреть на мир позитивно. Быть благодарными Всевышнему, который всех защищает. И неустанно говорить "спасибо" военным, которые погибают на передовой, чтобы простые люди могли спокойно жить. В Израиле очень уважают военных.

- А что вы скажете об эпидемии коронавируса? Как иудеи оценивают происходящее?

- Если человек начинает думать, что он все может решить в этом мире, Всевышний показывает ему, что такой подход не соответствует действительности. Люди думали, что сделают вакцину и все будет хорошо. Но ошиблись.

- Вы хотите сказать, что верующие иудеи не считают эпидемию случайностью?

- Мы вообще не признаем случайностей. Все в мире происходит по воле Всевышнего.

Эпидемия – это знак от Бога. Люди должны остановиться и подумать: почему это с нами происходит?

Не слишком ли много сил и времени мы тратим на погоню за материальными благами и при этом забываем думать о своих близких и о самом важном – своей душе? Конечно, я не выступаю против вакцинации. Это дело каждого человека (лично я прививки сделал и помог вакцинироваться членам общины и соцработникам). Но если бы мы нашли в себе силы остановиться и подумать о том, чего хочет от нас Всевышний, коронавируса уже не было бы.

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