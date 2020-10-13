Глобальные цели устойчивого развития ООН: как бизнес может присоединиться

Еще в 2015 году ООН приняла план действий, который призван вывести мир на путь гармоничного и жизнеутверждающего развития

Планета – это наш общий дом, за который мы все в ответе. Как международная компания, изменяющая на многих уровнях жизнь людей во всех уголках мира, Samsung Electronics полностью осознает эту ответственность. В течение многих лет компания последовательно внедряет принципы экологического управления на всех уровнях: начиная от планирования и разработки новых продуктов и заканчивая производством продукции. Далеко не единственным, но самым важным шагом в этом направлении стало партнерство с ООН.

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Еще в 2015 году ООН приняла план действий, который призван вывести мир на путь гармоничного и жизнеутверждающего развития. Он сосредотачивается на основных проблемах и их решении – 17 Глобальных целях устойчивого развития, которые ООН планирует достичь к 2030 году. В частности, это преодоление бедности, голода, гендерного неравенства, борьба с изменением климата, сохранение земных ресурсов и пр. Присоединиться к их реализации несложно, и сегодня мы предлагаем рассмотреть способы, с помощью которых бизнес может поддержать деятельность ООН по сохранению нашей планеты и помочь достижению Глобальных целей устойчивого развития.

Эффективное использование ресурсов

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Samsung Electronics принимает во внимание ограниченность земных ресурсов, активно применяя в производстве вторичное сырье. Например, в новых аксессуарах – чехлах для флагманской модели смартфона Samsung Galaxy S20+. Они изготовлены из переработанных пластиковых бутылок, ставших материалом для текстильных волокон, из которых выполнена наружная отделка чехла. А часть прибыли от их продажи будет перечислена в поддержку Глобальных целей устойчивого развития ООН.

Упаковка – еще одно поле для повторного использования ресурсов. Отныне владельцы телевизоров Samsung The Serif могут не выбрасывать коробки от своих устройств: благодаря инновационному дизайну их легко удастся превратить в подставку для книг или домик для домашнего любимца, которые еще долго будут полезными.

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Экоответственный маркетинг

В мире более 3000 брендовых магазинов Samsung Experience Store, которые постепенно переходят на экологический формат. В их оформлении применяется как можно меньше пластика; наборы визуального мерчандайзинга для демонстрации новинок, ранее предназначавшиеся только для одного продукта, теперь становятся модульными и пригодными для многократного использования. В Украине сейчас работает 31 брендовый магазин, большая часть из них уже была обновлена в соответствии с новейшими экологическими стандартами компании.

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Изменения коснулись также официальной униформы: было принято решение применять для ее производства органический хлопок, выращиваемый без гербицидов или химических удобрений, минимизируя таким образом влияние на окружающую среду.

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И конечно же, упаковка. Товары, приобретенные в Samsung Experience Store, покупатели получают в экологических пакетах, которые можно позже переработать. А чтобы с дальнейшей сортировкой и переработкой упаковочных материалов не было проблем, в Samsung прибегли к ряду усовершенствований: минимизации или полному отказу от посторонних материалов (пенополистирола, клея, лент), полному переходу к печати соевыми чернилами, лаконичной маркировке.

Экологическое сотрудничество

Samsung Electronics придерживается экопринципов на всех стадиях производства продукции, но на определенных этапах сил только одной компании недостаточно. Так, техногигант имеет почти 2500 поставщиков – сырья, оборудования – во всем мире, каждый из которых незаменим. Поэтому компания делает все возможное, чтобы ее партнеры также переходили на экологический стиль управления: предоставляет им техническую и экономическую поддержку, консультационные услуги. Кроме того, выбор новых поставщиков осуществляется на основе тщательного анализа кандидатов на соответствие схеме экопартнерства Samsung: их природоохранных ценностей, желания участвовать в производстве экологических продуктов и масштаба применения этих ценностей на практике.

На пути к лучшему миру вместе с приложением Samsung Global Goals

Любая помощь важна. Чтобы каждый желающий мог легко присоединиться к такому сверхважному делу, как спасение планеты, совместно с Программой развития ООН в Samsung разработали специальное приложение – Samsung Global Goals. Его назначение: информировать пользователей о Глобальных целях ООН и привлечь как можно больше людей к их реализации.

Как это работает? Загрузите приложение с Google Play Store, узнайте больше о сути и прогрессе каждой из целей и выберите, с чем именно и каким образом вы хотите помочь. Например, если уже от мобильной рекламы никуда не скрыться, пусть она приносит пользу: с каждой просмотренной в программе рекламы будут перечислены средства на реализацию одной из предварительно выбранных целей. Можно также поддержать усилия ООН собственными силами, перечислив средства самостоятельно.

Загрузив это приложение и уделив ему свое время, вы присоединитесь к сообществу сознательных людей, которые с помощью таких экоответственных брендов, как Samsung, стремятся сохранить эту замечательную планету для будущих поколений. Именно ваша помощь будет способствовать распространению осведомленности о Целях устойчивого развития и привлечению еще большего количества ресурсов и финансирования для реализации инициатив ООН. Мы сможем вместе сделать этот мир лучше.

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