Глотают как конфеты. Почему детям нельзя покупать магнитные игрушки (видео)

Часто такие инциденты приводят к операциям или даже смерти детей

В Черкассах 12-летний мальчик едва не умер из-за магнитных шариков, которые он проглотил. Об опасности таких игрушек уже не раз предупреждали медики.

Реклама

Журналист "Сегодня" Ольга Косенко выяснила, продают ли до сих пор такие магнитные шарики.

Сейчас состояние подростка удовлетворительное. Родители уже забрали его домой. В октябре 2020 года такой же шарик проглотил трехлетний мальчик из Львова. Чтобы спасти ребенку жизнь, медики удаляли поврежденные участки.

Видео: Сегодня

Из магнитов складывают различные предметы – цепочки, геометрические фигуры. Диаметр одного шарика от трех до шести миллиметров, поэтому проглотить их достаточно легко.

"Они сейчас пошли разноцветные, эти неодимовые магниты, и дети их глотают, как конфеты. Все отделы, которые попадают между этими магнитами, они все прожигаються", – сказала ендоскопист Татьяна Гальченко.

Так, журналисты обошли с десяток магазинов игрушек и канцтоваров. Ни в одном магнитных шариков в продаже нет.

"У нас в продаже нет, но за них очень часто спрашивают. Поставщики нам не завозят", – сказала продавец Наталья Ромашко.

Реклама

При этом в интернет-магазинах магнитные конструкторы продают свободно. Стоимость игрушки – от 200 гривен, цена зависит от количества шариков в наборе.

Медики же призывают родителей не покупать таких игрушек детям, а те, у кого уже есть – поскорее от них избавиться.

Напомним, во Львове двухлетняя девочка проглотила популярную игрушку , которая пробила семь дыр в кишечнике.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама