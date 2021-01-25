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Глотают как конфеты. Почему детям нельзя покупать магнитные игрушки (видео)

25 января, 18:33

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Часто такие инциденты приводят к операциям или даже смерти детей

В Черкассах 12-летний мальчик едва не умер из-за магнитных шариков, которые он проглотил. Об опасности таких игрушек уже не раз предупреждали медики.

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Журналист "Сегодня" Ольга Косенко выяснила, продают ли до сих пор такие магнитные шарики.

Сейчас состояние подростка удовлетворительное. Родители уже забрали его домой. В октябре 2020 года такой же шарик проглотил трехлетний мальчик из Львова. Чтобы спасти ребенку жизнь, медики удаляли поврежденные участки.

Видео: Сегодня

Из магнитов складывают различные предметы – цепочки, геометрические фигуры. Диаметр одного шарика от трех до шести миллиметров, поэтому проглотить их достаточно легко.

"Они сейчас пошли разноцветные, эти неодимовые магниты, и дети их глотают, как конфеты. Все отделы, которые попадают между этими магнитами, они все прожигаються", – сказала ендоскопист Татьяна Гальченко.

Так, журналисты обошли с десяток магазинов игрушек и канцтоваров. Ни в одном магнитных шариков в продаже нет.

"У нас в продаже нет, но за них очень часто спрашивают. Поставщики нам не завозят", – сказала продавец Наталья Ромашко.

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При этом в интернет-магазинах магнитные конструкторы продают свободно. Стоимость игрушки – от 200 гривен, цена зависит от количества шариков в наборе.

Медики же призывают родителей не покупать таких игрушек детям, а те, у кого уже есть – поскорее от них избавиться.

Напомним, во Львове двухлетняя девочка проглотила популярную игрушку , которая пробила семь дыр в кишечнике.

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