Glovo покупает украинский сервис доставки продуктов Zakaz.ua

Покупка компании поможет укрепить и быстро масштабировать бизнес Glovo

Компании несколько месяцев готовились к этой сделке/Коллаж: Сегодня

Испанская компания Glovo готовится к покупке украинского сервиса доставки продуктов Zakaz.ua. К соглашению стороны готовились несколько месяцев.

Об этом сообщает издание AIN.UA.

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За какую цену покупают?

Сейчас компании не комментируют сделку. В 2020 году выручка Zakaz.ua составила $85 млн, план на 2021 год — $128 млн. По данным источников издания AIN.UA подобные компании покупают по цене 0,5-1 выручки. В Украине из-за особенностей рынка чаще действует именно первый вариант — 0,5 от выручки. Также подобные компании покупают по принципу расчета выручки "один конкретный месяц *12". Исходя из этого, а также факта, что компания продолжает рост на десятки процентов ежегодно, оценка Zakaz.ua может составить от $60 млн до $80 млн.

По данным другого источника AIN.UA, ценовой диапазон ниже — от $50 млн до $70 млн.

Почему покупают Zakaz.ua?

Покупка Zakaz.ua для Glovo — отличный шанс укрепить и быстро масштабировать свой бизнес. Компания развивает в Украине доставку, а также начала открывать dark store.

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Открывать dark store — долго и дорого. Сделка позволит Glovo быстро получить компанию, которая сможет доставлять товары не со складов, которых нужно сотни для крупных городов, а из уже существующих супермаркетов и фактически использовать уже существующие наработки. Один из инсайдеров рынка допускает, что в плане доставки из ресторанов и магазинов на рынке появится монополист, победить которого будет очень сложно, а может и вовсе — невозможно.

В настоящее время Glovo занимает лидирующую позицию по доставке из ресторанов, в то время, как Zakaz.ua, по их собственным уверениям, лидер на рынке доставки из супермаркетов. Сделка поможет Glovo аккумулировать все сильные стороны в рамках одного бренда.

Инвестиции Glovo

У Glovo — $1,2 млрд привлеченных инвестиций. Последнюю сделку на $500 млн компания закрыла в этом году. В своих интервью представители компании не один раз указывали, что для них Украина — большой и важный рынок, поэтому они готовы много инвестировать в укрепление своих позиций на нем.

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