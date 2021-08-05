Глыба украинской политики – чем запомнился Марчук за время многолетней работы на госслужбе

Евгения Марчука называют основателем фундамента независимой Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший премьер-министр Украины, первый глава Службы безопасности Украины, министр обороны, секретарь СНБО Евгений Марчук умер в возрасте 80 лет. Евгения Марчука называют глыбой украинской политики и основателям фундамента государственности. Сайт "Сегодня" проанализировал карьеру экс-чиновника и вспомнил достижения Марчука за время его многолетней работы на госслужбе.

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Евгений Марчук ушел из жизни в четверг, 5 августа. Как сообщила супруга экс-чиновника Лариса Ившина, причиной смерти стала остановка сердца. В то же время в СБУ уточнили, что Марчук умер из-за обострения заболеваний после заражения коронавирусом.

Евгений Марчук с женой Ларисой Ившиной / Фото: Facebook

Карьера Марчука: от опера КГБ до премьер-министра

Евгений Марчук родился 28 января 1941 года в селе Долиновка Одесской области. Окончил Кировоградский педагогический институт по специальности учитель украинского языка и литературы, учитель немецкого языка. Уже в студенческое время был завербован в КГБ.

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В 1963 году начал работать в Комитете государственной безопасности УССР на должности оперуполномоченного Кировоградского областного управления КГБ и смог дослужиться до первого зампреда КГБ УССР.

В июне 1991 года Верховный Совет УССР назначил его государственным министром по вопросам обороны, национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Уже после провозглашения независимости, в ноябре того же года, Марчук стал первым главой Службы безопасности Украины. На этой должности он проработал до 1994 года, когда президент Леонид Кравчук назначил его вице премьер-министром по вопросам государственной обороны и безопасности в правительстве Виталия Масола. К слову, эту должность создали специально для Марчука.

Леонид Кравчук назначил Марчука вице премьер-министром по вопросам государственной обороны и безопасности / Фото: Сегодня

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В 1995 году, после отставки Масола, президент Леонид Кучма назначил Марчука исполняющим обязанности главы правительства, впоследствии он стал премьер-министром Украины. Находясь на этой должности, Марчук баллотировался в парламент и был избран. В 1996 году Кучма уволил его с должности премьер-министра именно в связи с этим. Неофициально это объясняли тем, что Марчук "формировал свой политический имидж".

Таким образом Марчук покинул кресло главы правительства и принимал участие в довыборах народного депутата Верховной рады от Миргородского избирательного округа. Он был избран в первом туре 83,71% голосов избирателей при 6 претендентах. До апреля 1998 года он был депутатом Верховной Рады и возглавлял в парламенте фракцию "Социально-рыночный выбор".

В октябре 1996 года незадолго до гибели Евгений Щербань основал в Киеве газету "День", которая после его убийства перешла под контроль Марчука.

Вскоре Евгений Марчук вступил в Социал-демократическую партию Украины (объединенную). На парламентских выборах в марте 1998 года он во второй раз был избран депутатом Верховной рады и возглавил парламентскую фракцию СДПУ(о).

В 1999 году Марчук участвовал в президентских выборах, но занял лишь пятое место из тринадцати. Несмотря на проигрыш, ему удалось спустя малый промежуток времени снова занять влиятельную должность – с 10 ноября 1999 по 25 июня 2003 Евгений Марчук был секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, покинув ряды нардепов.

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25 июня 2003 года Марчук был назначен министром обороны Украины. Эту должность он занимал до 27 сентября 2004-го, формальным поводом к отставке стали взрывы на артиллерийских складах в Артемовске и Новобогдановке.

Министр обороны Евгений Марчук и президент Леонид Кучма на заседании Верховной Рады Украины, 2003 год / Фото: Wikipedia

После своей отставки порвавший с СДПУ(о) Евгений Марчук в декабре 2004 года с группой единомышленников создал Партию свободы, главой которой и был избран. На парламентских выборах 26 марта 2006 года Евгений Марчук выступал под номером 1 блока партий "Евгений Марчук – единство", который возглавлялся Партией свободы. Блок получил, однако, всего лишь 0,06 % голосов избирателей и Евгений Марчук в парламент не прошел.

После поражения на выборах Евгений Марчук отошел в украинской политике на задний план. Лишь в 2015 году Марчук снова появился на политической арене, став представителем Украины по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Эту должность он занимал до мая 2019 года.

В 2015 году Марчук стал представителем Украины в ТКГ по вопросам Донбасса / Фото: Сегодня

Чем запомнился Марчук

На должности министра обороны УССР

5 июня 1991 года на заседании Верховной Рады еще УССР Марчук был назначен государственным министром по вопросам обороны, государственной безопасности и чрезвычайным ситуациям. После принятия Радой "Декларации о государственном суверенитете Украины" встала проблема создания собственных Вооруженных сил. В таких условиях нужна была личность, которая могла бы обеспечить выполнение тяжелой задачи. Именно поэтому руководство государства предложило Верховной Раде на эту должность кандидатуру Марчука, имеющего многолетний опыт работы в системе госбезопасности.

В августе 1991 года, в критически ситуации, сложившейся в СССР во время московского путча "ГКЧП", возникла угроза силового конфликта в Украине с участием воинских формирований Советской Армии СССР. Руководство Правительства Украины издает распоряжение о создании временной правительственной комиссии. Руководство этой комиссией было возложено на Марчука.

На должности премьер-министра Украины

За неполный год премьерства Марчук согласовал с Российской Федерацией реструктуризацию полученного в наследство от предшественников долга в более чем два миллиарда долларов США. Завершил длительную работу над "Большим российско-украинским договором".

Ему удалось остановить инфляцию и создать условия для введения национальной денежной единицы – гривны, не увеличив ни на копейку внешний долг, за время его работы в 4 раза увеличился золотовалютный резерв страны. Именно в этот период были стабилизированы цены, средняя зарплата выросла в 3 раза, валютные резервы государства увеличились втрое, более 200 миллионов долларов были возвращены из-за границы.

Во время премьерства Марчука валютные резервы государства увеличились втрое / Фото: Сегодня

Марчук завершил процесс вступления Украины в Совет Европы. 9 ноября 1995 года он подписал в Страсбурге соответствующие международно-правовые документы и принял участие в торжественной церемонии поднятия перед Дворцом Европы Государственного флага Украины. Возглавлял украинскую делегацию на переговорах с правительствами США, а также Международным валютным фондом по нормализации отношений Украины с международными финансовыми организациями.

Во время премьерства Евгения Марчука, на украинском политическом Олимпе на смену жесткому деструктивному противостоянию между исполнительной и законодательной ветвями власти начал зарождаться процесс сотрудничества между ними – были впервые проведены совместные заседания президиумов Верховного Совета и Кабмина по согласованию взаимодействия.

Марчук первым из высших должностных лиц Украины официально выступил во время Всеукраинского совещания экономистов в 1995 году против курса реформ, которые привели к возникновению олигархата, фальшивой приватизации и зарождению клановой экономики.

Стремление Марчука разграничить полномочия Администрации президента и Кабинета Министров, а также налаживание конструктивной работы с Верховной Радой привели к тому, что в 1996 году Леонид Кучма своим указом уволил Марчука с должности премьер-министра. Леонид Кучма впоследствии отметил, что Марчук не смог выполнять функции премьера, так как плохо разбирался в экономических и хозяйственных вопросах.

В 1999 году во время президентской избирательной кампании Евгений Марчук, демонстрируя владение новейшими технологиями, первым из украинских политиков вышел в Интернет: он открыл свою веб-страницу и первым среди украинских политиков провел Интернет-конференцию.

На должности главы СБУ

Марчук организовал разработку и лично защитил в парламенте первый и пока единственный закон "О Службе безопасности Украины". Для деятельности украинской спецслужбы этот закон стал правовой базой европейского образца, он создал законодательную основу для вывода ее из-под любого партийного контроля, подчинил ее только президенту Украины и поставил под контроль Верховной Рады.

На должности секретаря СНБО

Находясь на должности председателя СБУ, Марчук сумел наладить отношения со спецслужбами Российской Федерации, США, Великобритании, ФРГ и др., а также пользовался авторитетом в НАТО. В связи с этим, через месяц работы на должности секретаря СНБОУ он был назначен главой Государственной межведомственной комиссии по вопросам сотрудничества с НАТО.

Марчук официально представил в Брюсселе государственную программу сотрудничества Украины с НАТО на 2001 – 2004 годы, разрабатывал ряд документов, которые, по сути, начали новую стратегию и тактику сотрудничества Украины с европейскими и евроатлантическими структурами и предусматривали возможность присоединения в будущем к НАТО.

Марчук разрабатывал стратегию присоединения Украины к НАТО / Фото: Facebook

На должности министра обороны

Марчук впервые в истории украинской армии времен независимости начал разграничение полномочий между Министерством обороны и Генеральным штабом ВС. Это означало, что военно-политическими и военно-экономическими вопросами занимается Министерство обороны, а военно-техническими занимается Генеральный Штаб ВСУ.

Марчук возглавил разработку "Военной доктрины Украины", которая была принята указом президента 15 июня 2004 года. Существенной новацией этого документа было то, что он впервые предусматривал присоединение Украины в будущем к военно-политическим союзам, в том числе и к НАТО.

В армии независимой Украины ни разу не проводили развернутой инвентаризации. Марчук оказался первым министром обороны, который приказал ее провести.

В 2003-2004 годах Марчук участвовал в урегулировании кризиса вокруг острова Тузла, когда российская сторона начала строить дамбу в Керченском проливе. В конце концов главы правительств Украины и России договорились о прекращении строительства.

В августе 2004 года на переговорах с министром обороны США Дональдом Рамсфельдом в Партените (Крым) впервые заявил, что Украина начинает сокращение и последующий окончательный вывод украинского военного контингента из Ирака.

Марчук возглавил разработку "Военной доктрины Украины" / Фото: Facebook

Будучи народным депутатом

Как глава Комитета Рады по вопросам социальной политики и труда был инициатором и разработчиком Закона "О государственных социальных стандартах и гарантиях". Марчуку удалось провести через парламент законопроекты, которые способствовали поднятию границы мало обеспеченности и минимальной зарплаты, увеличению срока оплачиваемого отпуска. Комитетом были заблокированы планы тогдашнего правительства повысить для граждан страны стоимость жилищно-коммунальных услуг без соответствующего увеличения социальных платежей, по инициативе Комитета парламентом было наложено вето на указ президента, которым предусматривалось уменьшение выплат гражданам по временной нетрудоспособности, при рождении, при погребении подобное.

Только за 2 года работы в парламенте 3-го созыва Марчук принял участие в разработке 72 законов, а общее же количество созданных при его участии законов достигает около 100, большая часть которых действует и поныне.

Марчук принял участие в разработке 72 законов / Фото: Сегодня

В декабре 2014 года Марчук возглавил Международный секретариат по безопасности и гражданской сотрудничества между Украиной и НАТО, в мае 2015-го – вошел в делегации Украины в подгруппе по вопросам безопасности

Отличия и награды

Евгений Марчук – генерал армии Украины, государственный служащий первого ранга, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, князя Ярослава Мудрого V ст., "Командорского Креста" со звездой за заслуги перед Республикой Польша, награжденный семью медалями, именным огнестрельным оружием. Лауреат Международной украинской премии им. Григория Сковороды.

Ушла эпоха

Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев отмечает, что с уходом из жизни Марчука – "ушла целая эпоха".

"Марчук был глыбой украинской политики. Человеком, который создавал фундамент независимой Украины и закладывал основы государственности. Являлся первопроходцем в вопросе сближения с НАТО", – говорит "Сегодня" эксперт.

Он также добавил, что Марчук пользовался авторитетом не только среди украинских политиков, но и у западных партнеров.

"Он принадлежал к первому поколению украинских политических элит, которые прошли еще советскую школу. Опытный переговорщик. Сегодня Украина испытывает дефицит настоящих профессионалов, во власти много случайных людей. Без таких людей, как Марчук, современной Украине будет сложно бороться с новыми вызовами", – резюмировал политолог.

Политолог Вадим Карасев: Марчук принадлежал к первому поколению украинских политических элит, которые прошли еще советскую школу. Фото: facebook.com/vadim.karasev

Совсем недавно – в середине июля-2021 – Марчук говорил о противостоянии президента РФ Путина с Владимиром Зеленским. Тогда экс-премьер утверждал, что президент Украины оказался в "очень сложной ситуации" из-за Минских соглашений, которые ему "достались по наследству".

Тогда же Марчук комментировал историю с прослушкой разговоров Виктора Медведчука. По мнению Марчука, записи могли быть сделаны сотрудниками СБУ и без приказа "сверху" либо частными лицами, а пленки потом передали в спецслужбу.

Все подробности в спецтеме Смерть Евгения Марчука