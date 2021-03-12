Жизнь в неизвестности и работа через интернет: как год карантина изменил Украину

12 марта прошлого года Украина ввела первые ограничения в связи с распространением COVID-19. Мы собрали факты и цифры, наглядно иллюстрирующие, какой стала наша жизнь

Ровно год назад, 12 марта 2020 года, Украина вступила в новый для себя период. Начался карантин,. Наверное, когда-нибудь историки, социологи и ученые других специализаций напишут тома об этом периоде. О том, как карантин изменил нашу жизнь, об отживших себя и новых тенденциях, о самых эффективных и самых смешных решениях в попытке остановить распространения опасной болезни.

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Пока подводить итоги рано. Карантин, к сожалению, продолжается до сих пор, и когда он завершится – никто точно не скажет. Как никто не знает, вернется ли человечество к "докарантинному" образу жизни.

Однако сейчас, через год после начала карантина в Украине, уже ясно, что он изменил нашу жизнь. Изменил экономику, наши привычки и предпочтения и даже отношения в семьях. Сайт "Сегодня" предлагает взглянуть на некоторые цифры о том, как изменилась страна за этот год.

Население сокращалось в полтора раза быстрее

За 2020 год население Украины сократилось на 314 тысяч человек, или на 0,8% – с 41 902 416 до 41 588 354 человек по состоянию на 1 января. Годом ранее сокращение составляло 250 тыс, еще раньше – 233 тыс. человек То есть в 2020-м темпы сокращения населения ускорились в полтора раза.

Смертей было больше на 36 тыс., чем раньше

В последние годы в Украине каждый год фиксировали по 570-580 тысяч смертей. Причем это число в последнее время сокращалось. Так, в 2018 году умерло 588 тыс. украинцев, в 2019-м – 581 тыс.

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В 2020 году число смертей увеличилось почти на 36 тысяч – до 616,8 тыс. человек. При этом, согласно официальной статистики, от коронавирусной болезни в 2020 году умерло только 18 533 человек.

Рождаемость в карантин замедлила падение

В Украине рождаемость падает уже давно. Каждый следующий год рождалось на 27-33 тыс. детей меньше, чем в предыдущий период. Карантинный год не переломил эту тенденцию, но темпы падения замедлил чуть ли не вдвое. Если в 2019-м, например, родилось на 27 тыс. детей меньше, чем в 2018-м, то в 2020-м – только на 15 тыс. меньше, чем в 2019-м.

Официальную работу за полгода карантина потеряли 600 тыс. человек

Количество официально работающих украинцев, по данным Укрстата, за три квартала 2020 года сократилось почти на 600 тыс. человек. Если к 1 января 2020-го были трудоустроены 16,6 млн человек, то к октябрю – только 16 млн (данных за более позднее время еще нет). До карантина каждый год число официально работающих увеличивалось на 200-300 тыс. человек.

Зарплата растет, но больше людей работают на минимальную

Средняя зарплата за карантинный год выросла на 1610 грн, или на 15% – с 10 727 за январь 2020 года до 12 337 грн за январь 2021-го. Однако средняя зарплата не учитывает, какой процент работников получает такие деньги. А вот другая статистика говорит о том, что в Украине выросло число людей, которые работают за минимальную зарплату. Если в конце 2019-го минимальную зарплату получали около 150 тыс. человек – 2,1% среднеучетного количества работников, то через год, в конце 2020-го, таких стало на 36 тыс больше – 186 тыс., или 2,6% работающих.

Доходы от бизнеса падают, роль субсидий растет

В первые месяцы карантина украинцы довольно резко сократили свои траты, за счет чего ВВП заметно упал. Однако со второго полугодия 2020-го старые привычки начали восстанавливаться, траты – расти.

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В структуре доходов украинских домохозяйств наметились изменения, которые ощущаются до сих пор. Так, по итогам 9 месяцев 2020 года (это пока последние данные) опрос домохозяйств показал, что в структуре доходов снизилась доля доходов от бизнеса. Также украинцы стали получать меньше материальной и денежной помощи от родственников. А вот процент субсидий и других видов социальной помощи в структуре доходов домохозяйств вырос.

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Благодаря карантину узаконена удаленная работа

Жесткий карантин заставил многие предприятия перевести сотрудников на удаленную работу. И когда ограничения ослабили, далеко не все вернулись в офисы. Под новый формат работы, который до сих пор широко не использовался, пришлось адаптировать законодательство. Правда, на это ушел почти год: закон был принят только в феврале 2021-го. Впрочем, это тот случай, когда лучше поздно, чем никогда. Карантин ведь продолжается, а во многих регионах снова усиливается.

Покупки и платежи через интернет

Карантинный год стал стимулом для развития онлайн-торговли, онлайн-платежей и служб доставки. По данным Нацбанка, в минувшем году количество безналичных операций увеличилось на 25%, по сравнению с 2019-м. Сумма операций в сети интернет выросла на 31%. Более чем в 2 раза выросло и число бесконтактных банковских карт.

Онлайн-курсы, уроки, визиты к врачу и прописка

Карантин ускорил переход различных служб и сервисов в онлайн. Год назад мы еще и представить себе не могли, как это – учеба по интернету? А сегодня все школьники и студенты уже имеют такой опыт. Мало того, сегодняпроходят онлайн многие курсы, уроки музыки и танцев, репетиторы предпочитают подтягивать учеников через монитор ноутбука, и даже врачи начали принимать онлайн.

Наверное, это позитив, что сегодня многие услуги можно получить, не выходя из дому и не простаивая в очередях: оформить пенсию, подать налоговую декларацию. А скоро дажепрописаться можно будет онлайн.

Туризм вместо путешествий

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Одним из самых болезненных новшеств карантинного года стала недоступность путешествий. Многие страны закрыли границы для иностранных туристов, да и традиционные туристические центры Украины переживает тяжелые времена.

В то же время карантин заставил украинцев искать альтернативу привычным видам отдыха. С прошлого года вновь стала возрождаться мода на отдых в палатках, на велотуризм. Гораздо больше людей, чем раньше, теперь покоряют украинские горы. Набирает популярность зеленый туризм (особенно в селах, куда коронавирус еще не добрался, – есть и такие).

Уже год нет уверенности в будущем

Пожалуй, одним из самых негативных последствий карантинного года можно назвать неуверенность в завтрашнем дне. Несмотря на то, что большинство людей приспособились жить на карантине, несмотря на начало вакцинации, ожидания бизнеса и вообще украинцев далеко не радужные.

Например, Нацбанк Украины каждый месяц подсчитывает "индекс ожиданий деловой активности". Уже год, с зимы 2020-го, этот индекс находится ниже 50 пунктов, что означает: в обществе преобладают негативные ожидания.

В декабре 2020-го этот индекс составлял 45,5. В январе, когда вводился "новогодний локдаун", ухудшился до 37,6. А в феврале, когда ожидался старт вакцинации, вырос "аж" до 48,8. Какие настроения "победят" в марте – позитивные в связи с началом вакцинации или негативные в связи с третьей волной – пока не известно.

Подробнее о том, что принес Украине и миру год карантина, смотрите в сюжете:

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