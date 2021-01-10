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Год побед Зеленского: освобождение украинцев из плена и земельная реформа

10 января, 14:04

Виктория Барановская Виктория Барановская

Власти назвали главные свои победы

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского подвели итоги 2020 года. Прошлый год считают удачным для Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба президента.

"96 освобожденных из плена украинцев, самое длительное в истории войны перемирие, почти 4000 километров построенных дорог, доступные кредиты для бизнеса", – говорится в сообщении.

В частности, к победам команда Зеленского отнесла повышение средней зарплаты, легализацию игорного бизнеса, земельную реформу и другие события, которые произошли в 2020 году в Украине.

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О коронавирусе, с которым Украина, как и весь мир, боролась почти весь 2020 год, в итоговом видео ничего не говорилось. Авторы обратили внимание лишь на политические события, которые власть считает своими достижениями.

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Отметим, что не все изменения прошлого года украинцы считают позитивными и часто они выходили на акции протеста, например, из-за земельной реформы или протесты ФОПов.

Ранее мы сообщали, что 20 мая президент Украины отпраздновал первую годовщину своей инаугурации. По этому поводу Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию, на которой постарался ответить на вопросы, которых за последнее время накопилось много. В том числе на вопросы весьма неприятные – относительно невыполненных обещаний и несбывшихся народных чаяний.

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Владимир Зеленский достижения 2020
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