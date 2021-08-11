Годовщина смерти: вспоминаем о легендарном тренере по легкой атлетике Александре Билязе

Он подготовил более 32 мастеров спорта, более 30 его воспитанников становились чемпионами и призерами УССР и СССР

На снимке Александр Билязе. Фото: "Сегодня"

Год назад, 12 августа 2020 года, скончался Александр Билязе – тренер и спортивный функционер, воспитавший многих украинских легкоатлетов. При его содействии прошло становление победителей и призеров олимпийских игр: Сергея Бубки, Нины Зюськовой, Надежды Ткаченко, Василия Архипенко и Валерия Подлужного. На момент смерти ему было 93 года.

О жизни легендарного тренера

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Александр Билязе родился 14 января 1927 года в греческой семье, в селе Малогнатовка Донецкой области. Свою спортивную карьеру он начал сразу после завершения Великой Отечественной войны, бегал на средние дистанции.

Работал учителем физкультуры в средней школе и тренером в спортивных обществах "Шахтер" и "Авангард". Подготовил более 32 мастеров спорта, более 30 его воспитанников становились чемпионами и призерами УССР и СССР.

Организаторские способности Александра Билязе были замечены руководством области, и в 1974 году он был назначен на должность заместителя председателя комитета по физической культуре и спорту Донецкой области, где отвечал за развитие олимпийских видов спорта и подготовку спортсменов высокого уровня.

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Пиком его тренерской карьеры стали должности наставника сборных команд УССР и СССР по легкой атлетике, а в 1977 году он был приглашен на должность государственного тренера по легкой атлетике.

В 1991 году, когда прекратил существование СССР, Александр Билязе вышел на пенсию. Активно занимался общественной деятельностью, продолжал содействовать развитию спорта. Вместе с братьями Сергеем и Василием Бубками стоял у истоков одной из визитных карточек Донецка – международного турнира по прыжкам с шестом "Звезды шеста".

Этот турнир проводился с 1990 и по 2014 года, и именно на этом турнире в 1993 года Сергей Бубка установил свой знаменитый рекорд — 6,15 м. Побили тот рекорд только в 2014 году, когда француз Рене Лавиллени на этом же турнире преодолел отметку в 6,16 м. Поспособствовал турнир и развитию женского спорта: с 2004 г. на нем начались выступления женщин.

10 принципов Александра Билязе

До конца своих дней Александр Билязе пользовался огромным уважением у друзей и близких, оставаясь для многих непререкаемым авторитетом. В годовщину его памяти хочется напомнить о тех жизненных принципах, благодаря которым он и поспособствовал становлению в жизни многих достойных людей.

1. В здоровом теле – здоровый дух. Чтобы достойно прожить длинную жизнь, в ней обязательно должен быть спорт. Ежедневная физическая нагрузка – жизненно необходима для крепкого здоровья. До самого отъезда из Донецка в 2014 г., в возрасте почти 90 лет Александр Билязе занимался спортом пять дней в неделю: три раза – бегал, два раза – плавал.

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2. Правильное питание и режим дня. Важно ложиться спать и вставать в одно и то же время, захватывая как можно большую часть светового дня. В идеале ложиться спать нужно до полуночи, а вставать – в шесть утра. Чтобы сохранять бодрость в течение дня, уместен час дневного сна в обеденное время. Принимать пищу нужно тоже строго по расписанию, в одно и то же время. Александр Билязе питался разнообразно, отдавая предпочтение местным продуктам и простой кухне без изысков.

3. Говорить не больше двух раз. Первый раз тебя могли не услышать. Но если тебя не услышали и со второго раза – то не услышат и с третьего. Не стоит тратить время и силы. Александр Билязе никогда и ни с кем не спорил. Если с ним не соглашались – просто прекращал разговор, и практически всегда его оппоненты через некоторое время возвращались, соглашаясь с его правотой.

4. Жизнь – бесценна, близким нужно помогать. Наш мир – жестокое место, так что не стоит преумножать зло. Если можешь помочь – помоги. Если не можешь – не сей напрасные надежды. Сильный человек помогает слабым и заботится о близких. Александр Билязе для своих воспитанников был не просто тренером, а полноценным наставником, который мог помочь практически в любой ситуации.

5. Семья и друзья. Жизнь, в которой нет места друзьям и семье – неполноценна. Остаться совсем одному – это действительно страшно. Чтобы этого не случилось, нужно ценить дружбу и беречь семейный очаг. Александр Билязе считал, что любые отношения должны строиться на честности и уважении. Уважай себя, уважай других. Будь честен. Не только перед собой, но и со всеми вообще.

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6. Ответственность. За все придется платить. Любой поступок будет иметь последствия, оценить которые нужно до того, как ты его совершишь. Поступать осознанно и уметь отвечать за последствия – это догма для достойного человека. В своих учениках Александр Билязе воспитывал прежде всего ответственность, и что и помогло многим из них стать достойными людьми.

7. Не стоит затягивать с решениями, а тем более – с действиями. В спорте нет времени на многократное обдумывание. Этот принцип справедлив и для обычной жизни, ритм которой ускоряется на наших глазах. Александр Билязе считал, что важно приучить себя принимать решения быстро, и не откладывать принятые решения в долгий ящик. Жизнь скоротечна, и завтра этой возможности уже может просто не быть.

8. Расставлять приоритеты и уметь уступать в мелочах. Мы часто тратим свои силы и время на решение задач, которые совершенно несущественны. Важно научиться отделять зерна от плевел. Необходимо правильно расставлять приоритеты. Не стоит цепляться за то, что вторично. Воспитанники ценили Александра Билязе прежде всего за то, что многим из них он прежде всего помог правильно организовать свою жизнь, осознавая, что для них важно, а что – нет.

9. Никогда никого не бойся, страх разрушает. Не паникуй, держи себя в руках. В спорте тот, кто поддался панике или эмоциям – почти всегда проиграет. В жизни, как ни странно, тоже. Александр Билязе в подростковом возрасте видел войну, и на его глазах мир восстанавливался из руин. Все жизненные испытания он встречал с достоинством, а уважение окружающих заработал благодаря своему бесстрашию.

10. Будь требовательным к себе и тем, за чью судьбу ты отвечаешь. Дух тренер всегда должен быть тверд. Когда ученика покинули силы, задача тренера – подтолкнуть его к новым свершениям. Там, где сдает тело – выручает дух. Александр Билязе до последних дней стоически принимал испытания, и сохранял твердость духа до последних дней.

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