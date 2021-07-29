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"Голос" исключил 7 нардепов из рядов партии: список

29 июля 2021 16:12

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Большинство народных депутатов не приняли участие в съезде партии "Голос" 29 июля

Съезд принял решение об исключении 7 коллег по фракции "Голос" из партии "Голос". Фото: Украинская правда

Съезд принял решение об исключении 7 коллег по фракции "Голос" из партии "Голос". Фото: Украинская правда

На съезде политической силы "Голос", который проигнорировала часть парламентариев, решили исключить из состава партии 7 народных депутатов.

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Об этом стало известно во время брифинга лидера партии "Голос" Киры Рудик по итогам съезда.

"В дальнейшем строить совместную политическую силу нет возможности, один из делегатов на съезде поставил вопрос о том, чтобы исключить этих коллег из партии. Съезд принял решение об исключении 7 коллег по фракции "Голос" из партии "Голос". Это Устинова, Стефанишина, Лозинский, Юрчишин, Цабаль, Клименко, Бобровская. Съезд принял это решение и мы движемся дальше", – говорится в сообщении.

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По словам Рудик, в партии "Голос" нет ценностных противоречий с коллегами по фракции:

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"Мы считаем их эффективными и хорошими представителями украинской политики".

Ранее мы сообщали, что шоумен Сергей Притула заявил о выходе из "Голоса" из-за недовольства действиями руководства политической силы.

Также напомним, лидер "Голоса" Кира Рудык трижды не ответила на вопрос о своем американском гражданстве.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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