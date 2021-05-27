"Голоса Мирных": проект рассказывает о судьбе переселенцев из Стаханова

Семья Сукнинових смогла выехать из охваченного войной города только с помощью волонтеров

Музей "Голоса Мирных" – крупнейшее в Украине собрание историй людей из Донбасса. Коллекция онлайн уже насчитывает тысячу документальных свидетельств. Цель проекта – создать главный в мире архив историй тех, кого задел конфликт на востоке страны. К процессу сбора исповедей подключили и психологов.

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Об этом в новостях "Сегодня" рассказывает Юлия Миншакирова.

Игрушечную панду Тамара Сукнинова хранит как память о первых буднях переселенцев. Семья девочки-подростка приехала в Харьков из Стаханова Луганской области.

Видео: Сегодня

Сукниновы жили в Стаханове. Ирина вспоминает, как с детьми и мужем собирались в долгожданный отпуск. Война застала их с билетами на руках. Спустя день-два боевика подорвали железную дорогу, и у них началась паника: как уехать из города?

Тамаре тогда было семь лет, она провела свой последний вечер в родительском доме с братом и другими детьми, красными буквами рисуя плакаты "ДЕТИ".

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Организовали выезд мирных жителей волонтеры. Передвигались колонной. Сотни семей оставляли дома под обстрелами.

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Ирина Сукнинова вспоминает:

"Вывозили женщин и детей грузовой "газелькой". Они ехали первыми. И они сидели в такой грузовой "газельке", на деревянных поддонах, лавочки сами смастерили".

Этой историей Сукниновы поделились в видеоблоге во время мастер-класса от Фонда Рината Ахметова. Видеоработы о конфликте на Донбассе вошли в онлайн-проект фонда – Музей "Голоса Мирных". Он первым в стране так масштабно документирует истории мирных жителей.

Ирина Сукнинова говорит:

"Спасибо Фонду, который организовал этот проект. Что многие люди услышат эти истории. Вот и хочется пожелать, чтобы никто не пережил такие истории".

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К 2025 году на портале планируют собрать 100 тысяч исповедей.

Напомним, в рамках проекта "Голоса Мирных" в онлайн-музей попали уже более тысячи историй-исповедей.