"Головна тема" на телеканале "Украина" обновляет формат

С 30 января популярный общественно-резонансный проект "Головна тема" с ведущей Еленой Кот на телеканале "Украина" будет выходить в обновленном формате. Отныне каждую субботу зрителей ждет больше эксклюзива, интриги и масштабных экспериментов. В новых выпусках будут рассматривать не одну, а сразу 5 всегда важных для общества тем: деньги, здоровье, качество жизни, безопасность и отдых, – а гостями студии станут известные и яркие личности.

"Ради наших зрителей мы не прекращаем расширять границы. Мы меняем не только форму, но и содержание. Теперь в одной программе будет сразу 5 важных для жизни каждого тем. Мы расширили пространство в нашей студии, чтобы сделать эфир более зрелищным, теперь будет больше элементов шоу. К нам будут приходить уникальные гости, а истории, о которых будем говорить, не оставят равнодушным никого", – рассказала ведущая проекта Елена Кот.

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Существенным обновлением формата программы станет то, что в студии больше не будет чиновников и политиков, а среди приглашенных гостей зрители увидят харизматичных и ярких экспертов, известных личностей и лидеров мнений, которые будут участвовать в интерактивах. Также из сюжетов программы зрители узнают эксклюзивные подробности, неожиданные факты и звездные интриги. А популярная ведущая Елена Кот станет участницей многих масштабных и уникальных экспериментов и резонансных расследований.

Кроме того, в проект интегрировали диджитал-инновации. Поэтому, во время действия в студии зрители увидят интерактивные визуальные эффекты, а в сюжетах будет больше современной мобильной графики.

"Головна тема" в эфире четвертый год, и это первый такой масштабный переформат! Зритель становится более требовательным. За минимум времени нам нужно выдавать максимум информации. Поэтому наше главное новшество – в программе будет не одна тема, а целых пять. Для того, чтобы зрители в течение часа узнали максимум важной и полезной информации. Деньги, здоровье, качество жизни, безопасность и отдых – все это теперь в одной программе. Неизменным остается формат наших сюжетов. Резонансные расследования, масштабные эксперименты и эксклюзивные экспертизы", – прокомментировала Евгения Федичкина, директор департамента специальных проектов телеканала "Украина".

В первом выпуске "Головної теми. Перезавантаження", который выйдет в субботу в 20:00, рассмотрят наиболее обсуждаемые и актуальные темы. Зрители узнают эксклюзивные подробности о неожиданном наследнике первого космонавта Украины, и кто хочет отобрать элитную квартиру у вдовы Леонида Каденюка. В программе расскажут, кто та 5-летняя девочка, которую постоянно ночью видят в супермаркетах и на улицах Киева и фото с которой взволновали соцсети, и проведут эксперимент-провокацию, чтобы узнать, как отреагируют украинцы на брошенного на улице ребенка. А также будут расследовать зарплатный скандал на хлебозаводе.

В частности, команда проекта устроит всеукраинскую экспертизу, которая покажет, есть ли разница между пельменями за 40 и 140 гривен, и проведет эксперимент со звездой гипершоу "МАСКА", которое недавно с успехом стартовало на телеканале "Украина", чтобы проверить, действительно ли ношение маски снижает уровень кислорода в крови и почему болеют даже те, кто носит защитные маски.

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"Головна тема" – это общественно-резонансный проект, цель которого – выявлять проблемы в социальном обществе, создавать вокруг них резонанс и добиваться, чтобы эти проблемы были решены. Программа стартовала на телеканале "Украина" в ноябре 2017 года и является одним из самых рейтинговых остросоциальных проектов на украинском телевидении.

Дивіться програму "Головна тема. Перезавантаження" у суботу о 20:00 на телеканалі "Україна"!

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